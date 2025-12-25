Bitonto accende il “Magico Natale” tra piazze, vicoli e borghi

Le luci che si accendono nelle piazze, le voci dei bambini, il profumo delle tradizioni che torna a farsi sentire tra i vicoli: a Bitonto il Natale 2025 è pensato come un tempo da vivere, più che da attraversare. Con il cartellone “Magico Natale”, l’Amministrazione comunale ha costruito un programma diffuso e gratuito che dall’8 dicembre accompagnerà cittadini e visitatori fino all’Epifania, coinvolgendo non solo il centro urbano ma anche Palombaio e Mariotto.

Il cuore delle feste batte forte attorno ai presepi viventi, che diventano racconto collettivo e occasione di riflessione. A Palombaio, nel Parco G. Vacca, il presepe sarà visitabile il 25 e 26 dicembre dalle 18.30 alle 21, per poi tornare il 28 dicembre, il 3 gennaio e ancora il 4 e il 6 gennaio, sempre nella stessa fascia oraria. Accanto alla rappresentazione più tradizionale, la Parrocchia SS. Sacramento ospiterà il presepe vivente “Non c’era posto per loro… e oggi?” il 28 dicembre e il 4 gennaio, dalle 18 alle 21, con uno sguardo che intreccia passato e presente.

Le giornate del 26 e 28 dicembre si animano anche in piazza Cavour, nel Villaggio di Babbo Natale, con le letture animate dell’Associazione culturale Fatti d’Arte: il 26 dicembre alle 19 “Le storie di San Nicola” e il 28 dicembre, sempre alle 19, “La riscossa dei Babbi Natale”. Il 26 dicembre, alle 20, spazio anche al teatro con lo spettacolo di Pinocchio curato da Garbo Teatrale.

Il 27 dicembre è dedicato alla scoperta del patrimonio e dei sapori. Dalle 17.30 alle 19, le visite guidate “Piccoli altari, grandi storie: la Natività tra le vie di Bitonto”, a cura della cooperativa Argo Puglia, accompagneranno il pubblico nel centro storico. Dalle 19 in poi, il Percorso delle Tradizioni porterà degustazioni di prodotti tipici natalizi tra Corte Sant’Andrea, Corte De Tauris, Corte Pietrogianni, Vico La Lucertola e Largo Gramsci. La serata si chiude a Palombaio, in piazza Milite Ignoto, con la musica live degli Young Boomers alle 20.

Il cinema per i più piccoli trova spazio il 29 dicembre e il 4 gennaio, alle 18, in piazza Cavour, mentre il 30 dicembre la suggestione sarà tutta per il Concerto a lume di candela in piazza Cattedrale, in programma alle 19.30. L’ultimo giorno dell’anno, il 31 dicembre, la stessa piazza ospiterà un DJ set a mezzogiorno, per salutare il 2025 già in clima di festa.

Il nuovo anno si apre il 2 gennaio con le visite guidate “Storie e luoghi di San Nicola”, dalle 17.30 alle 19 nel centro storico, ancora a cura della cooperativa Argo Puglia. Il 3 e il 4 gennaio tornano il Percorso delle Tradizioni, dalle 19, e i presepi viventi, mentre il 4 gennaio si arricchisce anche di attività per i bambini con “La casetta degli elfi”, alle 18 in piazza Cavour, sempre a cura di Argo Puglia.

Il 5 gennaio è una giornata intensa che inizia a mezzogiorno alla Villa comunale con una lettura animata dell’Associazione Fatti d’Arte, prosegue nel pomeriggio con le visite guidate “Piccoli altari, grandi storie” dalle 17.30 alle 19, e torna in piazza Cavour alle 18 con “La casetta degli elfi”. Dalle 19, di nuovo spazio ai sapori del Percorso delle Tradizioni nel centro storico, mentre alle 20 la musica live “Natale in Soul” chiude la serata in piazza Cavour.

Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il programma si distribuisce fin dal mattino. A Palombaio, alle 10.30 in via San Gaspare Bertoni, va in scena la rievocazione dei Re Magi a cura dell’Oratorio San Gaspare Bertoni Anspi. Alla stessa ora, in piazza Cavour, arriva la Befana con musica e animazione per bambini fino alle 12. A Mariotto, alle 11.30 in piazza Roma, l’appuntamento è con “Enjoy the Christmas – Arriva la Befana”, a cura de La Chimera. A Palombaio, in piazza Milite Ignoto, alle 12 l’Associazione Fatti d’Arte propone la lettura animata “La cena di Babbo Natale”. La sera, dalle 18.30 alle 21, si chiude con l’ultimo presepe vivente nel Parco G. Vacca.

Un calendario fitto, pensato per tutte le età, che intreccia festa, spettacolo, cultura e tradizioni locali, senza dimenticare il valore della comunità. Perché, come suggerisce lo spirito del “Magico Natale”, il senso più autentico delle feste resta quello della condivisione, dell’attenzione all’altro e dello stare insieme.