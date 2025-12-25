GIOVEDì, 25 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,045 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,045 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Senzatetto muore a Bari nel giorno di Natale

L'associazione In.con.tra: "Si è spento per un malore fatale che colpisce nuovamente chi è solo e chi quindi impossibilitato a chiedere aiuto"

Pubblicato da: redazione | Gio, 25 Dicembre 2025 - 20:44
FB_IMG_1766691636310
  • 47 sec

Avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 10 gennaio Pietro, il clochard che è morto oggi a Bari, nel giorno di Natale, in piazza Cesare Battisti.

Ne dà notizia l’associazione di volontariato Incontra, spiegando che “si è spento per un malore fatale che colpisce nuovamente chi è solo e chi quindi impossibilitato a chiedere aiuto”.

L’uomo è stato trovato senza vita verso l’ora di pranzo.
“La nostra Unità di strada – spiega Incontra – come ogni giorno, e come ogni vigilia di Natale, era andata ieri sera, 24 dicembre, a donargli il suo regalo, la scatola di Natale a cui tutta la città partecipa. La condivisione di un dolce, di un pensiero, il cambio delle coperte, una pulizia veloce del luogo, un momento di preghiera e la consegna del suo dono, del suo regalo a cui teneva sopratutto per la lettera e il pensiero gentile a lui dedicato dall’anonimo donatore”.
“Immaginiamo questa mattina Pietro intento a leggere la lettera a lui dedicata prima di incamminarsi tra le strade della sua città – prosegue l’associazione -. Perché a Pietro piaceva leggere, tantissimo, romanzi, storie e poesie. Come l’ultima che assieme abbiamo letto e che tanto ti ha commosso e che tanto abbiamo commentato e che vogliamo riportare: ‘Sacro è sentirsi così ricco da poter chiedere a Dio se ha bisogno di qualcosa'”.

 

(Foto repertorio)

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Senzatetto muore a Bari nel giorno...

Avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 10 gennaio Pietro, il clochard...
- 25 Dicembre 2025
Primo Piano

Finiscono con l’auto fuori strada, muore...

È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente stradale...
- 25 Dicembre 2025
Attualità

A Trani arriva il “Circo delle...

A Trani il nuovo anno si apre all’insegna dello spettacolo e...
- 25 Dicembre 2025
Attualità

Gli avanzi delle Feste, dieci suggerimenti...

Tanti piatti protagonisti delle tavole di Natale e Capodanno degli italiani....
- 25 Dicembre 2025