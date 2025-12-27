A fuoco capannoni nel Barese, vigili del fuoco sul posto

Intorno alle ore 7 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Rutigliano presso il deposito Terminal Puglia. A fuoco un grosso capannone di oltre 30.000 metri quadri contenente merci di vario genere. Sul posto sono immediatamente intervenute tre squadre con altrettanti autobotti al seguito.

Il supporto dell’autoscala e dell’autobotte da 28.000 litri sta coadiuvando l’azione di controllo delle fiamme per cercare di evitare l’espandersi del rogo. Oltre 25 vigili al lavoro. Alle 8 c’è stato il cambio turno e i vigili montanti hanno dato il cambio ai colleghi già al lavoro anche se diversi specialisti sono rimasti sul posto. Non si registrano danni a persone.