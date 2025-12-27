SABATO, 27 DICEMBRE 2025
Incendio a Rutigliano, firmata ordinanza: “Tenete le finestre chiuse”

Il sindaco:" Allo stato attuale non sono ancora disponibili gli esiti delle analisi"

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Dicembre 2025 - 13:41
 Il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, ha firmato un’ordinanza a tutela della salute pubblica a seguito dell’incendio di un capannone industriale all’interno del centro logistico Terminal Puglia, sulla strada provinciale 84 che collega Rutigliano ad Adelfia, nel Barese. Nell’ordinanza il sindaco dispone di “limitare le uscite all’aperto e le attività fisiche esterne” e “tenere chiuse porte e finestre”, oltre al “divieto temporaneo di consumo di frutta e verdura provenienti da orti e giardini privati”, con “particolare tutela per bambini, anziani e soggetti fragili”. Le prescrizione hanno effetto immediato, fino alla trasmissione dei risultati Arpa, quando potrebbero essere presi ulteriori e diversi provvedimenti. “L’evento – si legge nel provvedimento comunale – ha determinato una significativa emissione di fumi potenzialmente nocivi per la salute umana e per l’ambiente”. Il sindaco fa sapere che Arpa Puglia è intervenuta con propri tecnici per effettuare rilievi, campionamenti ambientali e l’analisi dei fumi scaturiti dall’incendio. “Allo stato attuale – spiega – non sono ancora disponibili gli esiti delle analisi” e, per questo, “sussiste una situazione di potenziale rischio per la salute pubblica”. Per l’area interessata dalle emissioni potenzialmente nocive, è stata disposta la trasmissione dell’ordinanza anche ai Comuni di Casamassima, Turi e Sammichele di Bari. Il sindaco, con un’altra ordinanza, ha poi ha attivato il Centro operativo comunale per la gestione dell’emergenza, evidenziando che l’evento “potrebbe comportare rischi per la popolazione e per i lavoratori delle aree limitrofe”

