Bari tra le mete europee più ricercate per il Capodanno

Anche per la fine del 2025 gli europei confermano la passione per l’Italia come meta di vacanza durante le festività. Secondo le analisi di Jetcost.it, le ricerche di voli per il periodo tra il 26 dicembre e il 4 gennaio hanno registrato un aumento del 10% rispetto allo scorso anno, confermando la tendenza dei viaggiatori europei a programmare soggiorni all’insegna di cultura, buon cibo e bellezza del territorio.

L’Italia si conferma il secondo paese più ricercato per i primi giorni del 2026, subito dietro la Spagna e davanti a Francia, Portogallo e Regno Unito. Le città italiane attirano per il clima mite, le offerte culturali, i musei, le mostre e la gastronomia, con strutture ricettive spesso più convenienti rispetto ad altre destinazioni europee.

Tra le città italiane più richieste spicca Bari, che si colloca tra le prime dieci destinazioni per diversi gruppi di turisti europei: sesta per tedeschi, francesi e olandesi, ottava per spagnoli e undicesima per portoghesi.

﻿

Al di là dei flussi internazionali, anche i turisti italiani continuano a privilegiare le grandi capitali europee per trascorrere le feste di fine anno. Parigi, Londra, Vienna e Praga guidano la classifica, seguite da città come Barcellona, Amsterdam e Madrid. In Italia, invece, Napoli, Palermo, Roma, Milano, Catania e Bari occupano le posizioni più alte nella lista delle destinazioni scelte dai viaggiatori nazionali.