Incendio nel Terminal Puglia a Rutigliano, in corso le analisi sulla qualità dell’aria

La Sala Operativa Integrata della Protezione Civile della Regione Puglia (SOIR) sta seguendo l’evoluzione del vasto incendio sviluppatosi nella mattinata di oggi 27 dicembre 2025 all’interno di Terminal Puglia, uno dei più importanti centri logistici del Sud Italia lungo la SP 84, che collega Rutigliano ad Adelfia.

La struttura regionale è in stretto contatto con il Sindaco di Rutigliano che ha attivato il Centro operativo comunale ed emanato un’ordinanza al fine di tutelare la salute pubblica con effetto immediato che dispone la limitazione delle uscite all’aperto, e delle attività fisiche all’esterno, la chiusura di porte e finestre, il divieto temporaneo di consumo di frutta e verdura proveniente da orti e giardini privati.

Attraverso il presidio sul posto di Arpa Puglia, che ha posizionato dei campionatori per la rilevazione dei microinquinanti e sta effettuando in continuo misurazioni di qualità dell’aria per i comuni di Rutigliano, Turi e Conversano, la SOIR monitora costantemente lo sviluppo della situazione e le possibili conseguenze della ricaduta di inquinanti per la popolazione.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile (CFD) sta fornendo supporto attraverso la SOIR nella diffusione dei dati meteo, in raccordo con ARPA Puglia e Comune di Rutigliano. Dai dati in possesso della Protezione Civile i venti nella giornata di oggi saranno provenienti da nord, nord-est sulla Puglia meridionale e settori ionici, in attenuazione con una rotazione localmente forti settentrionali sui settori adriatici centro-meridionali e ionici settentrionali per la giornata di domani.

I volontari di Protezione Civile di Rutigliano stanno fornendo supporto ai soccorritori. Numerosi mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco sonio impegnati nelle operazioni di spegnimento. Restando in attesa dei risultati ufficiali da Arpa Puglia si raccomanda alla popolazione di seguire le ordinanze sindacali e Piani di protezione Civile Comunali.

La Prefettura di Bari è stata informata della situazione.