SABATO, 27 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,085 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,085 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Incendio a Rutigliano, le rilevazioni Arpa: “Per ora nessuna alterazione sulla qualità dell’aria”

I primi dati

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Dicembre 2025 - 18:55
incendio rutigliano
  • 2 min

In merito all’incendio del capannone a Rutigliano sono in corso di esame i dati della stazione di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale gestita da ARPA Puglia più vicina all’evento, ubicata a Casamassima (via La Penna). Allo stato non si rilevano alterazioni significative dei principali parametri di qualità dell’aria.
Parallelamente sono stati eseguiti rilievi speditivi con strumentazione portatile. I controlli eseguiti a Casamassima hanno indicato valori di PM10 non significativi, con un massimo pari a 18 µg/m³.
Analoghi controlli sono stati effettuati presso l’abitato di Turi, in particolare presso la Stazione della Polizia Locale (PM10 massimo 48 µg/m³) e in Piazza Silvio Orlandi (PM10 massimo 20 µg/m³), valori inferiori al valore limite di 50 µg/m³ previsto dal D.Lgs. 155/2010 per la media giornaliera del PM10 (da non superare più di 35 volte/anno).
Sono inoltre stati installati n.2 campionatori ad alto volume finalizzati al controllo di microinquinanti, uno presso l’abitato di Turi e l’altro a Conversano. La scelta dei punti di campionamento è stata definita sulla base dell’analisi delle condizioni meteorologiche (direzione e velocità del vento).
Le condizioni meteo risultano al momento favorevoli alla dispersione e la direzione del vento espone sottovento principalmente aree non densamente abitate.
In sintesi, i rilievi puntuali eseguiti nel territorio compreso tra Rutigliano, Turi, Conversano e Casamassima non hanno evidenziato criticità in prossimità degli abitati. Inoltre, i fumi prodotti dall’incendio risultano notevolmente ridimensionati e i rilievi effettuati a Rutigliano non hanno evidenziato criticità.
ARPA Puglia prosegue le attività di monitoraggio e fornirà eventuali ulteriori aggiornamenti in relazione all’evoluzione dell’evento e agli esiti dei controlli in corso.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Lavoro

Puglia, la Manovra di Bilancio punta...

In Puglia, il lavoro in agricoltura si conferma un settore strategico,...
- 27 Dicembre 2025
Bari , Primo Piano , Sport

Bari, solo un brodino con l’Avellino:...

Un pareggio che serve a poco, un punto che non tira...
- 27 Dicembre 2025
Attualità

Quello appena trascorso è stato un...

Dopo le festività natalizie, è tempo di fare un bilancio anche...
- 27 Dicembre 2025
Attualità

Bimba in pericolo di vita trasportata...

Una bambina di sei anni, in pericolo di vita, è stata...
- 27 Dicembre 2025