Incendio a Rutigliano, le rilevazioni Arpa: “Per ora nessuna alterazione sulla qualità dell’aria”

In merito all’incendio del capannone a Rutigliano sono in corso di esame i dati della stazione di monitoraggio della qualità dell’aria della rete regionale gestita da ARPA Puglia più vicina all’evento, ubicata a Casamassima (via La Penna). Allo stato non si rilevano alterazioni significative dei principali parametri di qualità dell’aria.

Parallelamente sono stati eseguiti rilievi speditivi con strumentazione portatile. I controlli eseguiti a Casamassima hanno indicato valori di PM10 non significativi, con un massimo pari a 18 µg/m³.

Analoghi controlli sono stati effettuati presso l’abitato di Turi, in particolare presso la Stazione della Polizia Locale (PM10 massimo 48 µg/m³) e in Piazza Silvio Orlandi (PM10 massimo 20 µg/m³), valori inferiori al valore limite di 50 µg/m³ previsto dal D.Lgs. 155/2010 per la media giornaliera del PM10 (da non superare più di 35 volte/anno).

Sono inoltre stati installati n.2 campionatori ad alto volume finalizzati al controllo di microinquinanti, uno presso l’abitato di Turi e l’altro a Conversano. La scelta dei punti di campionamento è stata definita sulla base dell’analisi delle condizioni meteorologiche (direzione e velocità del vento).

Le condizioni meteo risultano al momento favorevoli alla dispersione e la direzione del vento espone sottovento principalmente aree non densamente abitate.

In sintesi, i rilievi puntuali eseguiti nel territorio compreso tra Rutigliano, Turi, Conversano e Casamassima non hanno evidenziato criticità in prossimità degli abitati. Inoltre, i fumi prodotti dall’incendio risultano notevolmente ridimensionati e i rilievi effettuati a Rutigliano non hanno evidenziato criticità.

ARPA Puglia prosegue le attività di monitoraggio e fornirà eventuali ulteriori aggiornamenti in relazione all’evoluzione dell’evento e agli esiti dei controlli in corso.