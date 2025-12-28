Bari, muore per un malore improvviso: amici e famiglia donano cure ad animali in rifugio

“Ci sono gesti che nascono dal dolore, ma sanno trasformarsi in amore”. Inizia così il post pubblicato dall’associazione “Nabù una casa per tutti APS” che sui social ha voluto ringraziare pubblicamente il gesto di una famiglia Barese, quella di Dario Sansonna, giovane 37enne, archeologo e appassionato di musica e di vita, scomparso per un malore improvviso lo scorso novembre. Una scomparsa che ha lasciato tutti nello sconforto, ma parenti e amici hanno voluto onorare la memoria di Dario, sempre con il sorriso e sempre pronto a tendere la mano verso gli altri, animali compresi, effettuando un gesto di amore nei confronti degli amici a quattro zampe in rifugio.

“Qualche settimana fa – prosegue l’associazione – abbiamo ricevuto una donazione speciale, raccolta dagli amici di Dario Sansonna, un ragazzo venuto a mancare troppo presto a causa di un malore improvviso. Invece dei fiori, gli amici e la famiglia di Dario hanno scelto di fare qualcosa che continuasse a vivere nel tempo: un aiuto concreto, silenzioso e profondo, devolvendo quella raccolta a due associazioni, tra cui la nostra. Grazie a loro, il nome di Dario diventerà cibo, cure e speranza per gli animali del nostro rifugio. Ogni ciotola riempita, ogni animale sfamato, porterà con sé il ricordo di un gesto puro, nato dall’affetto e dal desiderio di fare del bene. A tutta la famiglia e agli amici di Dario va il nostro grazie più sincero. Per aver scelto l’amore, anche nel momento più difficile. Per aver trasformato un’assenza in presenza, e un ricordo in vita”, concludono.

Foto da post Facebook