I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Le ordinanze, le polemiche e la folla in centro per la Vigilia. La tragedia del senzatetto morto il giorno di Natale. Il vasto incendio a Rutigliano. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 21 dicembre. Non si ferma all’alt, inseguito, si schianta contro muretto
Bari, non si ferma all’alt. Inseguito dalla polizia si schianta
Lunedì 22 dicembre. I giovani contro le ordinanze delle Vigilie
Giovani baresi contro l’ordinanza di Natale. “Bari non è una città da silenziare. Divieti comodi, scelte vigliacche”
Martedì 23 dicembre. Firmata l’ordinanza per Capodanno in piazza
Capodanno in piazza a Bari, scatta il ‘piano sicurezza’: firmata ordinanza
Mercoledì 24 dicembre. L’aperitivo della Vigilia, folla in centro
Bari in festa: migliaia in centro per l’aperitivo della Vigilia
Giovedì 25 dicembre. Senzatetto muore il giorno di Natale
Venerdì 26 dicembre. Aumentano le tariffe per mense e trasporti per il prossimo anno
Bari, aumenti per costi servizi mensa e trasporto scolastico per anno 2026/27
Sabato 27 dicembre. Grosso incendio nel Barese