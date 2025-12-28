DOMENICA, 28 DICEMBRE 2025
I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 27 Dicembre 2025 - 10:44
copertina giusta
  • 7 sec

Le ordinanze, le polemiche e la folla in centro per la Vigilia. La tragedia del senzatetto morto il giorno di Natale. Il vasto incendio a Rutigliano. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 21 dicembre. Non si ferma all’alt, inseguito, si schianta contro muretto

Bari, non si ferma all’alt. Inseguito dalla polizia si schianta

Lunedì 22 dicembre. I giovani contro le ordinanze delle Vigilie

Giovani baresi contro l’ordinanza di Natale. “Bari non è una città da silenziare. Divieti comodi, scelte vigliacche”

Martedì 23 dicembre. Firmata l’ordinanza per Capodanno in piazza

Capodanno in piazza a Bari, scatta il ‘piano sicurezza’: firmata ordinanza

Mercoledì 24 dicembre. L’aperitivo della Vigilia, folla in centro

Bari in festa: migliaia in centro per l’aperitivo della Vigilia

Giovedì 25 dicembre. Senzatetto muore il giorno di Natale

Senzatetto muore a Bari nel giorno di Natale

Venerdì 26 dicembre. Aumentano le tariffe per mense e trasporti per il prossimo anno

Bari, aumenti per costi servizi mensa e trasporto scolastico per anno 2026/27

Sabato 27 dicembre. Grosso incendio nel Barese

A fuoco capannoni nel Barese, vigili del fuoco sul posto

