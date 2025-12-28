DOMENICA, 28 DICEMBRE 2025
Cabtutela.it
86,095 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,095 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Decaro visita pronto soccorso a Bari: “Tanti problemi da affrontare”

La visita al Di Venere

Pubblicato da: redazione | Dom, 28 Dicembre 2025 - 11:49
20251228T114632
  • 6 sec

Il presidente eletto (non ancora proclamato) della Regione Puglia Antonio Decaro ieri sera ha visitato un pronto soccorso barese, quello dell’ospedale Di Venere nel quartiere Carbonara.
“Ho parlato con le persone che erano in attesa, ho ascoltato storie e visto gli operatori fare del loro meglio per dare risposte” ha spiegato in un post sui social.

“Ci sono ancora tanti problemi a cui dobbiamo far fronte – ha aggiunto – : dalla carenza dei medici che in Italia non si specializzano per l’emergenza urgenza, all’accoglienza delle sale d’attesa, agli accessi inappropriati di chi ha piccoli problemi che dovrebbero essere gestiti dalla sanità territoriale”.

“Cercherò sempre di guardare di persona e da vicino le situazioni, – ha concluso Decaro – non per giudicare, né per improvvisare indagini ma per capire come trovare soluzioni ai problemi”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, successo per la raccolta porta...

Da agosto a dicembre 2025, il Comune di Bari ha registrato...
- 28 Dicembre 2025
Primo Piano

Incendio a Rutigliano, i rilievi dell’Arpa:...

Arpa Puglia, sin dalle prime ore di questa mattina, è intervenuta...
- 28 Dicembre 2025
Lavoro

Natale 2025 all’insegna dello smart working...

Queste festività hanno lanciato un segnale chiaro: il lavoro ibrido sta...
- 28 Dicembre 2025
Cucina , Rubriche

Cucina, simbolo di fortuna e ricche...

Ricche di proteine, simbolo di abbondanza e alleate del benessere quotidiano,...
- 28 Dicembre 2025