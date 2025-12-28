Incendio a Rutigliano, i rilievi dell’Arpa: “Nessun allarme anche nei comuni limitrofi”

Arpa Puglia, sin dalle prime ore di questa mattina, è intervenuta nuovamente per proseguire le attività di monitoraggio della qualità dell’aria nelle aree potenzialmente interessate dalla ricaduta dei fumi dell’incendio sviluppatosi nella prima mattinata di ieri, sabato 27 dicembre 2025, nel territorio di Rutigliano.

I rilievi puntuali effettuati nel Comune di Rutigliano (area General Trade, Piazza Battisti, Viale Filippo Gianpaolo) non hanno evidenziato alterazioni significative rispetto agli ordinari livelli di qualità dell’aria.

Analoghi rilievi, eseguiti sia a Casamassima che a Turi hanno dato esito dello stesso segno.

Le condizioni meteorologiche continuano a risultare particolarmente favorevoli alla dispersione: il vento di Maestrale sta contribuendo ad aumentare la diluizione degli inquinanti e a orientare la direzione delle ricadute lontano dai centri abitati di Turi e Conversano.

Sono stati anche ritirati i filtri dai campionatori ad alto volume installati ieri a Turi e Conversano che saranno analizzati presso i laboratori ARPA al fine della determinazione, in particolare, di microinquinanti organici.

Arpa Puglia prosegue le verifiche e, ove necessario, attiva ulteriori controlli e campionamenti mirati. Eventuali nuovi aggiornamenti saranno forniti in relazione all’evoluzione dell’evento e agli esiti complessivi delle attività in corso.