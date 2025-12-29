Che sia la vigilia di Natale o una tranquilla domenica di fine dicembre il risultato non cambia: a Bari si festeggia con i ‘botti’. Una piaga che non conosce fine. Ieri sera in via Re David poco dopo le 20 è stata esplosa una batteria di fuochi d’artificio. Ovviamente non è la prima volta che accade nel quartiere. Disagi che creano malcontento tra i residenti: la rabbia monta soprattutto perché nessuno interviene.
Bari, la piaga dei botti e fuochi d’artificio continua: la rabbia dei residenti di San Pasquale
Quasi tutti i giorni
