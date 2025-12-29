LUNEDì, 29 DICEMBRE 2025
Lo spot delle Poste girato a Monopoli commuove l’Italia: “Così la Terra di Bari continua a farsi conoscere e apprezzare”

Emozioni sulle note di Lucio Dalla

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Dicembre 2025 - 08:23
spot monopoli poste
  • 51 sec

In questi giorni lo spot natalizio di Poste Italiane sta conoscendo una diffusione ampia e costante, tra televisione e web, suscitando attenzione e partecipazione da parte di un pubblico vasto. Un racconto che colpisce per la sua intensità, capace di fermare lo sguardo e lasciare un segno. A renderlo così coinvolgente è certamente la forza della storia narrata, insieme alle note senza tempo di Lucio Dalla, che accompagnano le immagini con una carica emotiva profonda. Ma a contribuire in modo decisivo è anche il contesto in cui il racconto prende forma.

“Gran parte dello spot  – scrive la Città Metropolitana di Bari – è stata girata a Monopoli, nella Terra di Bari. Le sue strade, il porto, il rapporto costante con il mare diventano parte integrante della narrazione, valorizzando un paesaggio autentico, capace di amplificare emozioni e silenzi. La scelta di Monopoli conferma quanto i Comuni della Città Metropolitana di Bari sappiano offrire scenari veri, riconoscibili, profondamente umani. Luoghi che non fanno da semplice sfondo, ma contribuiscono a raccontare storie che arrivano lontano, portando con sé l’identità e la bellezza del nostro territorio. È anche attraverso immagini come queste che la Terra di Bari continua a farsi conoscere e apprezzare, mostrando al Paese il valore dei suoi luoghi e delle sue comunità: spazi reali, vissuti, capaci di emozionare e di restare nella memoria di chi guarda”.

