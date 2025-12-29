LUNEDì, 29 DICEMBRE 2025
Bari, lavori in via Manzoni: al via la posa del basolato sul secondo isolato

Procedono i lavori di riqualificazione

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Dicembre 2025 - 15:27
Procedono i lavori di riqualificazione di via Manzoni. È stata completata la posa delle basole in pietra lavica sulla carreggiata del primo isolato interessato dal cantiere, tra corso Italia e via Rossani. Restano da ultimare l’incrocio e i marciapiedi, interventi che riprenderanno dopo le festività.

Intanto è partita la posa del basolato anche sul secondo isolato, compreso tra via Rossani e via Crisanzio, dove si sono conclusi i lavori sui sottoservizi. ReteGas ultimerà domani gli interventi sul terzo tratto, tra via Crisanzio e via Garruba. Come previsto dal progetto, ogni isolato diventerà percorribile a piedi una volta terminata la posa delle basole. Dopo le festività prenderà il via la seconda fase del cantiere: il rifacimento dei marciapiedi laterali e la realizzazione della nuova quota unica pedonale, con accessi sempre garantiti ad abitazioni, attività commerciali e scuole.

