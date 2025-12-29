LUNEDì, 29 DICEMBRE 2025
Bari, nuovi insediamenti produttivi a Santa Caterina: 12 le candidature

Per 11 lotti, al via i controlli

Pubblicato da: redazione | Lun, 29 Dicembre 2025 - 15:50
santa caterina lotti
  • 32 sec

Sono dodici le domande arrivate al Comune di Bari per l’assegnazione degli undici lotti rimasti disponibili nel comparto B del Piano per gli Insediamenti Produttivi (Pip) di Santa Caterina. Lo rende noto l’assessore allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, dopo la chiusura dei termini previsti dall’avviso pubblico.

In queste ore gli uffici della ripartizione Governo e Sviluppo strategico del territorio stanno passando al setaccio la documentazione presentata: si tratta della fase tecnica di controllo sulla completezza degli atti e sulla veridicità delle autodichiarazioni allegate alle istanze.

Conclusi i controlli preliminari, sarà nominata una commissione chiamata a valutare le candidature, attribuire i punteggi e stilare prima la graduatoria provvisoria e, successivamente, quella definitiva. L’obiettivo della procedura è completare l’area produttiva del comparto B e sostenere l’insediamento di piccole e medie imprese artigianali e commerciali, considerate strategiche per il tessuto economico locale.

“Siamo fiduciosi — commenta Petruzzelli — che riusciremo ad assegnare quasi tutti gli undici lotti residui. Il completamento dell’area renderà il quartiere ancora più attrattivo e funzionale, valorizzando la vitalità e le competenze delle imprese che già operano a Santa Caterina”, conclude.

