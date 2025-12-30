A Capodanno si balla: oltre sette milioni di persone attese nelle discoteche

Saranno festività all’insegna del divertimento, della socialità e della sicurezza quelle che si apprestano a vivere le discoteche italiane. Secondo SILB-FIPE, l’Associazione italiana Imprese di intrattenimento da Ballo e di Spettacolo, il periodo tra Natale e Capodanno conferma il trend di forte crescita del settore: milioni di persone – tra giovani, famiglie e turisti – sceglieranno il clubbing come forma privilegiata di intrattenimento, con un’offerta diversificata, accessibile e sempre più attenta alla qualità.

Capodanno 2025: oltre 7 milioni di persone attese nei locali Il Capodanno si prepara a segnare un nuovo record: secondo le rilevazioni SILB-FIPE, oltre 7 milioni di persone festeggeranno l’ultima notte dell’anno nei locali notturni italiani. Un incremento dovuto in larga parte all’arrivo dei turisti stranieri, che scelgono sempre più l’Italia per festeggiare la notte di San Silvestro. Ad accoglierli ci sarà l’85% delle discoteche italiane, un dato in crescita del 10% rispetto al 2024.

Le proposte sono in linea con le diverse esigenze del pubblico: 60% dei locali offrirà pacchetti completi con cenone e veglione (costo medio: 105 euro); il restante 40% punterà sul solo veglione dopocena, a partire da 30 euro; l’82% dei locali proporrà serate tematiche e special guest, con format creativi pensati per un pubblico ampio e intergenerazionale.

Il mese di dicembre si conferma uno dei più rilevanti dell’anno, spinto anche, come accennato, dal crescente afflusso di turisti provenienti dall’estero attratti dalla qualità dei locali italiani e dall’unicità dei format offerti. Dalle città d’arte ai borghi, dalle località di montagna alle mete costiere, le discoteche rappresentano un punto di riferimento essenziale dell’intrattenimento festivo.

«Le discoteche italiane sono pronte a offrire esperienze uniche, unendo qualità, sicurezza e intrattenimento – dichiara Maurizio Pasca, Presidente di SILB-FIPE –. Le festività rappresentano un’occasione fondamentale di socialità per milioni di persone e un volano economico per i territori, sostenuto anche dall’arrivo dei turisti.»

Pasca ribadisce l’urgenza di combattere con fermezza ogni forma di irregolarità:

«Divertirsi sì, ma nei luoghi in regola: l’abusivismo mette a rischio i giovani, genera concorrenza sleale e mina la credibilità dell’intero settore. La nostra battaglia è chiara e non negoziabile: tolleranza zero verso chi organizza serate illegali. Chi opera senza autorizzazioni non garantisce sicurezza, non tutela i ragazzi e scarica i rischi su tutta la collettività. Le imprese in regola investono in formazione, in controlli, in prevenzione, in responsabilità sociale: sono queste realtà a costituire il vero presidio di sicurezza del Paese. Il vero divertimento è solo quello sicuro, trasparente e autorizzato.»

L’attenzione alla sicurezza sarà centrale: le imprese aderenti al SILB hanno potenziato i servizi di vigilanza, le collaborazioni con taxi e NCC e introdotto ulteriori presidi di prevenzione, in particolare per la notte di San Silvestro.

La crescita dell’affluenza ha un riflesso immediato anche sull’occupazione: il 41,7% delle imprese ha programmato nuove assunzioni per gestire la domanda delle festività, con particolare attenzione ai servizi di sicurezza e all’organizzazione dei trasporti dedicati.

Il SILB-FIPE rinnova l’invito a scegliere solo locali autorizzati, nel rispetto delle norme, e a segnalare alle autorità eventuali serate irregolari o non autorizzate.

Contrastare l’abusivismo significa proteggere i giovani, tutelare il lavoro e valorizzare le imprese che operano in piena legalità. Le festività sono il momento più atteso dell’anno: l’Italia è pronta a viverle con energia, creatività e responsabilità.