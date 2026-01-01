Capodanno in piazza a Bari, oltre 16mila a seguirlo in centro

Oltre seimila persone hanno assistito al Capodanno in piazza nell’area delimitata davanti alla Prefettura. Altre diecimila fuori dall’area, grazie ai maxischermo. Il Capodanno in piazza, in diretta su Canale 5, ha registrato ieri il tutto esaurito.

“Il mio augurio per tutte e tutti noi, in questo nuovo anno, è di continuare a stare insieme, uniti come in questa piazza: giovani e anziani, diverse generazioni e culture, capaci di riconoscerci in una stessa comunità”, ha commentato l’assessora Paola Romano.

I dati Mediaset

Ottimo risultato per lo show di Canale 5 “Capodanno in Musica”, condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, che ha registrato 3.601.000 spettatori e una share del 28.18%, raggiungendo il primato di edizione più vista di sempre. Lo sottolinea Mediaset in una nota. Trasmesso in diretta da Piazza Libertà a Bari, il programma ha segnato picchi di 4.759.000 spettatori con oltre il 36% di share individui. Numeri record tra i giovanissimi: 35.25% sul target 15-34enni. Giancarlo Scheri, direttore di rete commenta così il risultato: ”Canale 5 ha festeggiato l’arrivo del nuovo anno con una serata di grande spettacolo e partecipazione, egregiamente condotta da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Un evento di successo reso possibile dal lavoro di tutta la squadra Mediaset, dalla collaborazione con RadioMediaset e dal contributo fondamentale dei conduttori e degli artisti che hanno saputo coinvolgere il pubblico con professionalità ed energia, nella splendida cornice di Bari, che ha offerto uno scenario unico e suggestivo alla serata”.