A caccia di una nuova sede l’Autorità di Bacino: “In attesa del Palazzo di Giustizia”

Una nuova sede per l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, attualmente allocata a Tecnopolis, a Casamassima. E’ stato pubblicato un avviso pubblico per un immobile a Bari o in provincia, nelle more – si legge nell’annuncio che è stato prorogato al 2 febbraio – “dell’assegnazione effettiva di una porzione dell’edificio demaniale del Palazzo di Giustizia in piazza De Nicola”, come annunciato dall’Agenzia del Demanio.

L’immobile ricercato deve essere ubicato nella Città Metropolitana di Bari, in zona ben collegata alle principali vie di comunicazione e adeguatamente servita da mezzi pubblici, con la presenza nelle dirette vicinanze di un parcheggio aperto al pubblico, sufficientemente ampio e facilmente raggiungibile a piedi; deve comporsi di una struttura immobiliare autonoma; deve essere completo e funzionale per aspetti strutturali e impiantistici; deve avere uno o più ingressi diretti e autonomi sulle aree condominiali comuni; deve avere una superficie commerciale approssimativa di 1.200 metri quadri comprensiva di uffici, sala riunioni, archivi documentali, depositi materiali, spazi di servizio e spazi di collegamento.

La durata della locazione deve essere di sei anni, con possibilità di rinnovo espresso per un ulteriore pari periodo. L’Autorità di Bacino, prima dell’avviso pubblico, aveva richiesto sia al Comune sia alla Città metropolitana eventuali disponibilità di spazi, ma senza avere riscontri positivi.

Con nota del 5 dicembre Confindustria aveva chiesto la proroga dell’avviso pubblico, accettata dall’Autorità di Bacino: per questo è stata prorogata la scadenza al 2 febbraio, quindi di un ulteriore mese rispetto al preventivato.