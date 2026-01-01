17° Meeting del Volontariato, più di duemila visitatori hanno animato lo Spazio Murat a Bari

Bari e i suoi cittadini hanno di nuovo mostrato quanto siano vivi e partecipi gli eventi legati al volontariato. La diciassettesima edizione del Meeting del Volontariato, organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS, ha confermato la sua capacità di coinvolgere associazioni, scuole e cittadini, con numeri che parlano chiaro: 57 associazioni, oltre 2000 visitatori, 307 studenti e 17 docenti coinvolti, e la partecipazione di sei istituti scolastici della provincia.

Quest’anno, una novità ha dato maggiore slancio all’evento: grazie alla collaborazione con l’Istituto Superiore Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti, trenta studenti hanno documentato il Meeting realizzando un reportage che sarà poi presentato alla stampa. Altra innovazione, la collaborazione con Radio Panetti, che ha permesso ai ragazzi di seguire l’evento in diretta web televisiva sui social, raccontandolo in tempo reale.

“Devo come sempre ringraziare tutti coloro che si sono spesi per la buona riuscita di questa edizione del Meeting – spiega Rosa Franco, presidente del CSV San Nicola ETS –. Ancora una volta, i numeri ci raccontano di una comunità che sta imparando sempre di più ad apprezzare questo tipo di eventi, in cui città e Terzo Settore si fondono e diventano un’unica cosa. Ed è proprio questo il nostro obiettivo: arrivare a una contaminazione sempre più capillare. Ci auguriamo di aver contribuito a gettare un seme di speranza, a proposito del tema scelto per l’edizione di quest’anno, ma soprattutto di aver offerto ai nostri visitatori qualche spunto di riflessione in più. In tutti gli incontri organizzati ci siamo affidati a testimoni esemplari: esperti e professionisti. Il tema scelto quest’anno, la speranza, è un concetto tutt’altro che semplice: grazie a tutti loro siamo tuttavia riusciti a declinarlo in varie forme, in modo delicato ma al contempo profondo. Grazie ancora a tutti”.

Migliaia di visitatori hanno animato il Villaggio del Volontariato allestito nello Spazio Murat, dove 54 associazioni si sono alternate tra le 19 postazioni predisposte per accogliere il pubblico. Numerosi cittadini si sono avvicinati per confrontarsi direttamente sulle attività svolte sul territorio, mentre la musica di Misspia dj ha accompagnato momenti di svago e incontro.

Grande successo ha riscosso anche il “Meeting delle bambine e dei bambini”, evento nell’evento che ha dato voce ai più piccoli. Dall’arte teatrale, con lo spettacolo “Un Posto in Più”, alle interviste condotte da Antonio Stornaiolo, i bambini hanno raccontato sogni, aspirazioni e preoccupazioni senza filtri. Particolarmente intenso è stato il Social Fest!, dedicato alle campagne di sensibilizzazione delle associazioni. Angeli in Moto, Emergency Bari, Gep – Gruppo Educhiamoci alla Pace, In. Con.Tra OdV, Refugees Welcome Italia Ets Bari, Squola senza confini – Penny Wirton Bari OdV, Stelle Rare Aps, Unicef Bari e Adra Italia hanno illustrato i progetti portati avanti negli anni, soprattutto quelli rivolti ai più piccoli.

“In questo Meeting abbiamo parlato di una speranza che non è attesa, ma azione – ha spiegato il direttore del CSV San Nicola ETS Alessandro Cobianchi –. Sono tante le persone venute a trovarci, e noi speriamo di aver lanciato loro un messaggio chiaro: tra questi, quello del saper essere comunità. Quando tutti saremo coesi e pronti a condividere le medesime cose, come l’ascolto e la cura dell’altro, potremo dire di aver chiuso il cerchio. Bisogna smettere di pensare che il volontariato sia una pratica di nicchia, un’attività riservata alle persone buone. Quando anche questo sarà superato, noi potremo dire di aver raggiunto il nostro obiettivo”.

L’edizione di quest’anno ha inoltre visto la partecipazione di numerosi ospiti autorevoli, tra cui Rosamaria Scorese, sorella di Santa Scorese, vittima di femminicidio, Antonietta Guerra, giudice monocratico del Tribunale di Bari, Giuseppe Gatti, procuratore aggiunto di Bari, Maria Pia Vigilante, avvocata e presidente di Giraffa Aps, e molti altri esperti, professionisti e giornalisti, a testimonianza della grande rilevanza culturale e sociale dell’iniziativa.