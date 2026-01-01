A Modugno l’arte si tocca e si vive con “Sensocrazia”

Dal 28 dicembre al 4 gennaio, a Modugno, un nuovo progetto culturale invita il pubblico a sperimentare l’arte con tutti i sensi. “Sensocrazia – Emozione oltre la vista”, ospitato presso Ottica Caradonna in Corso Vittorio Emanuele 67, propone un percorso che mette al centro non la vista, ma il tatto, l’ascolto e l’esperienza diretta delle opere. L’iniziativa, curata da Tiche APS insieme a Ottica Caradonna, vuole offrire a tutti – vedenti, ipovedenti e non vedenti – la possibilità di interagire con l’arte attraverso modalità alternative e inclusive.

Un elemento di grande rilievo di Sensocrazia è il prestito eccezionale di due opere tattili della collezione permanente della Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” di Bari, realizzate da Tiche APS. È la prima volta che questi lavori escono dai musei per entrare in uno spazio privato, un gesto che sottolinea non solo l’originalità del progetto, ma anche il riconoscimento ufficiale del lavoro pionieristico sull’accessibilità dell’arte.

Il percorso non si limita a mostrare le opere: il 4 gennaio prenderà vita “Sensi in dialogo”, un workshop esperienziale guidato da operatori non vedenti. La giornata offrirà un’occasione unica per percepire l’arte attraverso il tatto e il racconto sensoriale, sfidando il modo consueto di “guardare” e aprendo a nuove forme di condivisione e partecipazione culturale.

Con Sensocrazia si ribadisce l’impegno nella costruzione di spazi culturali realmente inclusivi, dove il tatto diventa linguaggio e l’arte si trasforma in esperienza condivisa. Il progetto si svolge con il patrocinio del Centro Educativo Riabilitativo Messeni-Localzo di Rutigliano, dell’UICI Bari e del Garante Regionale per i Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Puglia.

“Per la prima volta questo genere di opere, nello specifico due riproduzioni tattili prodotte per la Pinacoteca di Bari, escono dal contesto museale per incontrare uno spazio privato – sottolinea l’architetto Luciana Montrone, co-fondatrice di Tiche – in modo che ogni luogo possa diventare un contenitore di cultura. Abbiamo scelto di portare il museo fuori dal museo, facendolo dialogare con uno spazio privato, senza rinunciare alla cura, al rispetto dell’opera e alla qualità dell’allestimento. Ogni scelta, dal posizionamento delle opere alla relazione con lo spazio, è stata pensata come se ci trovassimo all’interno di un museo, ma con una libertà diversa: quella di poter sperimentare linguaggi nuovi, più accessibili, più sensoriali e più vicini alle persone”.

