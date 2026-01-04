“Transiti”, al via nel cinema Splendor di Bari la rassegna invernale di “Cinema Addiction”

Attraversamenti, sconfinamenti, contaminazioni: “Transiti” è il tema che guida la nuova rassegna invernale di “Cinema Addiction”, il progetto di programmazione culturale di Apulia Film Commission dedicato al cinema come spazio di incontro tra linguaggi, forme e immaginari. Al centro della rassegna, infatti, si colloca un’indagine sui rapporti che intercorrono tra cinema e letteratura, tra libri e film, tra saggi e narrazioni, esplorando come le storie migrino da una forma all’altra e come il pensiero critico e la scrittura influenzino la costruzione delle immagini in movimento. Il cinema diventa così luogo di transito: non solo adattamento, ma riscrittura, interpretazione, dialogo continuo con la parola scritta.

“Transiti”, quindi, propone un ciclo di cinque proiezioni a partire dal 15 gennaio ogni giovedì alle 20.30 con cadenza settimanale fino al 12 febbraio 2026 al Cinema Splendor di Bari (ingresso libero fino ad esaurimento posti). Tutti gli appuntamenti sono concepiti come momenti di dialogo e approfondimento sulle poetiche degli scrittori ospiti, sul carattere figurale della loro scrittura e sulla loro vicinanza – tematica, formale o teorica – a un certo tipo di cinema. Al centro della rassegna: le relazioni tra temi e forme, la teoria della letteratura e del cinema, le trasposizioni e le profonde comunanze tra i linguaggi.

La rassegna si apre, giovedì 15 gennaio, con lo scrittore e filosofo Gianluca Solla, autore del volume “La vita sghemba. Aki Kaurismäki alla fine del mondo” (Cronopio edizioni). A seguire, la proiezione di “Foglie al vento” (2023) di Aki Kaurismäki, uno degli autori più rilevanti del cinema contemporaneo. Il secondo appuntamento, in programma il 22 gennaio, è con la scrittrice Antonella Lattanzi, che presenterà il suo ultimo romanzo “Chiara” (Einaudi). A dialogare con lei il critico letterario Enzo Mansueto. Al termine dell’incontro sarà proiettato “Amore tossico” (1982), primo film del regista Claudio Caligari.

Si prosegue, il 29 gennaio, con Emanuele Trevi, scrittore con il quale si discuterà del rapporto tra cinema e letteratura a partire dai suoi più recenti libri (“Sogni e favole”, “La casa del mago” e “Mia nonna e il conte”). Seguirà la proiezione della versione restaurata di “Mulholland Drive” (2001) di David Lynch. Il quarto incontro, in programma il 5 febbraio, è con Andrea Cortellessa, autore del recente “Una ragione in più per andare all’inferno” (Treccani), dedicato all’attività multiforme di Pier Paolo Pasolini, con particolare attenzione al suo ultimo cinema. Al termine dell’incontro sarà proiettata la versione restaurata del suo “Salò o le 120 giornate di Sodoma” (1976).

La rassegna si conclude, 12 febbraio, con la presenza di Gianni Turchetta, curatore del Meridiano Mondadori dedicato a Dino Campana. Dopo il dialogo sul poeta e alcune letture dalle sue opere, sarà proiettato il film “Un viaggio chiamato amore” di Michele Placido. Con “Transiti”, Apulia Film Commission rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura cinematografica attenta alla complessità dei linguaggi e alla loro capacità di raccontare il presente, valorizzando il cinema non solo come spettacolo, ma come strumento di conoscenza, confronto e attraversamento culturale.