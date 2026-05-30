Agri Job Days: grande reclutamento per l’agroalimentare nelle province di Bari, Bat e Foggia

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Promuovere nuove modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro e favorire il contatto diretto tra aziende e candidati del settore agroalimentare: è questo l’obiettivo di “AGRI Job Days – Lavorare nell’agroalimentare in Puglia”, la Recruiting week promossa da ARPAL Puglia e organizzata da 19 Centri per l’impiego delle province di Bari, BAT e Foggia, in programma dal 15 al 19 giugno 2026.

Una formula innovativa di grande reclutamento, un recruiting diffuso che punta a rendere più accessibile e dinamico il processo di selezione del personale, attraverso modalità operative integrate che affiancano ai tradizionali colloqui in presenza anche strumenti digitali e collegamenti da remoto.

Gli AGRI Job Days coinvolgeranno circa 60 imprese attive nei settori della:

produzione agricola e ittica;

trasformazione industriale, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della terra e del mare;

ricerca e innovazione applicate all’intera filiera;

promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari territoriali, anche attraverso l’offerta turistica ed esperienziale.

Al momento sono attive quasi 130 offerte di lavoro per quasi 250 posizioni aperte.

Nel corso della Recruiting Week (15-19 giugno), le aziende svolgeranno i colloqui in presenza presso il Centro per l’impiego che sta gestendo l’offerta di lavoro oppure online in stanze virtuali comunque organizzate dai Centri. Le stanze virtuali permetteranno di ospitare anche colloqui con candidati attualmente fuori regione in linea con la strategia della Regione Puglia #mareAsinistra.

Con gli AGRI Job Days, ARPAL Puglia conferma il proprio impegno nel rafforzare le politiche attive del lavoro e nel sostenere lo sviluppo strategico di uno dei comparti più rilevanti dell’economia regionale, promuovendo occasioni concrete di occupazione, favorendo l’incontro tra imprese, talenti e territori e sperimentando strumenti innovativi di recruiting capaci di ampliare l’accesso alle opportunità occupazionali.

Per conoscere le offerte di lavoro delle aziende aderenti all’iniziativa e candidarsi ai colloqui previsti durante la Recruiting Week, è possibile consultare la pagina web di “AGRI Job Days – Lavorare nell’agroalimentare in Puglia” al seguente link: AGRI Job Days – Recruiting Week