Epifania a Bari, tra riti antichi e nuove tradizioni: gli eventi in città

Nei vicoli di Bari Vecchia l’Epifania non ha più il volto di un tempo. Quella che per generazioni è stata una festa di comunità, segnata da racconti popolari, simboli e riti condivisi, oggi sopravvive soprattutto nella memoria dei residenti più anziani. La notte tra il 5 e il 6 gennaio, un tempo carica di attesa e timore, appare sempre più simile a una ricorrenza domestica, segnata dalle calze e dai regali, con le strade del borgo antico meno animate rispetto al passato.

Secondo la tradizione popolare barese, la Befana non era una sola. Nei racconti dei quartieri circolavano due figure: una benevola e una cattiva. Ai bambini veniva raccomandato di andare presto a dormire per evitare di incontrare la “Pefanì”, la versione temuta della Befana, che avrebbe potuto segnare con la pece le case dei “cattivi” e lasciare carbone al posto dei doni. Prima di coricarsi si lasciavano in tavola i dolci natalizi, che al mattino risultavano scomparsi, alimentando l’illusione del passaggio notturno.

I regali erano semplici, spesso simbolici. Il vero momento di festa, però, si consumava all’alba: cortili e stradine si popolavano di bambini che mostravano le calze e confrontavano le sorprese. Oggi quel clima appare attenuato. La festa è più concentrata nelle abitazioni, mentre molte delle narrazioni che accompagnavano l’Epifania non vengono più tramandate. Tra le tradizioni legate alla ricorrenza, resta ancora visibile la presenza della cosiddetta “cape du turchie”, una scultura collocata in strada Quercia 10. Raffigura un volto con turbante e baffi e richiama il periodo in cui Bari fu emirato arabo, tra l’847 e l’871. Intorno a quel simbolo si intreccia la leggenda che racconta la sfida tra il guerriero saraceno Mufarrag e la Befana cattiva. Nella notte dell’Epifania, secondo il racconto, la “Pefanì” avrebbe falciato chi incontrava e segnato le case destinate alla sventura. Il condottiero sarebbe stato sconfitto, e la sua testa — nella narrazione popolare — sarebbe finita proprio sull’architrave oggi visibile.

Il mito, come raccontavano a Borderline24 gli storici locali già nel 2023, contiene elementi di fantasia intrecciati a riferimenti reali del passato cittadino. Ma la sua conoscenza, come quella di molte altre leggende legate all’Epifania, sta progressivamente svanendo. Negli ultimi anni la festa ha assunto una connotazione sempre più commerciale, con regali che si aggiungono a quelli di Natale e Capodanno. La perdita progressiva dei rituali collettivi lascia spazio a una celebrazione più privata, in cui i segni del folklore restano, ma privati del contesto narrativo che li rendeva vivi. Il rischio, secondo alcuni, è che insieme alle usanze si disperda anche una parte della memoria identitaria del quartiere.

Ma nella giornata di oggi, segnata dal detto che recita “Epifania, tutte le feste si porta via”, saranno tanti gli eventi in città per salutare queste festività natalizie che hanno accompagnato la città per quasi un mese. Alle 18, in piazza del Ferrarese, nell’ambito della rassegna Capodanni di Puglia si terrà il concerto dei Rekkiabilli a partire dalle 18. Non solo centro però, anche in periferia si terranno alcuni eventi per l’Epifania, è il caso del quartiere San Paolo che, con il supporto del comitato di quartiere di Michele Genchi, festeggerà il 7 gennaio con una grande festa presso il giardino Santa Rita. Nel corso dell’evento saranno ospitati i ragazzi speciali dell’associazione AIAS di Terlizzi.