Bari, oggi è il giorno di Decaro. Nel pomeriggio la proclamazione e il passaggio di consegne con Emiliano

Oggi, alle ore 15.00, nell’Aula magna della Corte d’Appello di Bari (piazza Enrico De Nicola) ci sarà la cerimonia di proclamazione del presidente della Regione Puglia eletto, Antonio Decaro. Successivamente, nella stessa sede, ci sarà il passaggio di consegne tra il presidente uscente Michele Emiliano e il presidente eletto Antonio Decaro. La cerimonia sarà aperta al pubblico sino ad esaurimento posti.

Già ieri a poche ore dal giorno della proclamazione che darà il via al suo mandato da presidente della Regione Puglia, in un lungo post pubblicato sui social ha spiegato di essere “emozionato” e di non desiderare “indulgenza” anzi ai cittadini ha chiesto di essere “sempre vigili e severi nel giudicare quello che farò”.

“Domani, alle 15, sarò proclamato Presidente della Regione Puglia – scrive – in questi giorni ho scelto di dedicare un po’ di tempo alla mia famiglia, consapevole che nei prossimi mesi sarà difficile persino riuscire a programmare un pranzo insieme. Ma è giusto così: da tanti anni condividono con me questo impegno e continuano a farlo con la stessa generosità. Da domani (oggi per chi legge, ndr) la famiglia diventa ancora più grande. Dal Gargano a Leuca ci saranno nuovi zii, nipoti, nonni, mamme, papà, fratelli e sorelle di cui prendersi cura. Sono emozionato, non lo nascondo. Ma sono pronto. So che qualcosa la sbaglierò, è inevitabile. E non so se riusciremo a realizzare tutto ciò che i pugliesi si aspettano. Ma so per certo che ci proveremo con tutta la forza che abbiamo. Non vi chiedo indulgenza, anzi, siate sempre vigili e severi nel giudicare quello che farò. Vi chiedo però di darmi una mano. Lavoriamo insieme per provare a migliorare la nostra terra”, prosegue.

“Il 5 settembre scorso – si legge ancora – quando mi sono candidato, ho scelto la Puglia. Qualcuno mi ha chiesto: “Chi te lo ha fatto fare?” La mia risposta, allora come oggi, è la stessa: i pugliesi, che sono la mia famiglia”, conclude.