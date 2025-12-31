Bufera in giunta a Conversano, sindaco revoca assessore

Il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, ha disposto la revoca delle deleghe conferite all’assessore dott. Dario Berti.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000, si fonda sulla natura fiduciaria del rapporto tra sindaco e componenti della Giunta e sulla necessità di garantire coerenza all’azione amministrativa.

Il sindaco ritiene che la situazione venutasi a creare nelle ultime settimane sia divenuta insostenibile e non più tollerabile, compromettendo il clima di collaborazione indispensabile per portare avanti il programma di governo.

Da ultimo, l’assenza, nell’ultima seduta consiliare, di tre esponenti del gruppo “Conversano per Tutti”, circostanza che ha fatto venir meno il numero legale e ha costretto al rinvio di tre provvedimenti ritenuti strategici dall’amministrazione.