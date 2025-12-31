Bufera in giunta a Conversano, sindaco revoca assessore

Il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, ha disposto la revoca delle deleghe conferite all’assessore dott. Dario Berti.
Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 267/2000, si fonda sulla natura fiduciaria del rapporto tra sindaco e componenti della Giunta e sulla necessità di garantire coerenza all’azione amministrativa.
Il sindaco ritiene che la situazione venutasi a creare nelle ultime settimane sia divenuta insostenibile e non più tollerabile, compromettendo il clima di collaborazione indispensabile per portare avanti il programma di governo.
Da ultimo, l’assenza, nell’ultima seduta consiliare, di tre esponenti del gruppo “Conversano per Tutti”, circostanza che ha fatto venir meno il numero legale e ha costretto al rinvio di tre provvedimenti ritenuti strategici dall’amministrazione.
Tali atti riguardavano altrettanti imprenditori del territorio, in attesa di risposte concrete da parte del Consiglio comunale.
“La revoca – si legge nella nota del Comune – pur nella consapevolezza che potrebbe avere ripercussioni politiche indecifrabili, risponde esclusivamente all’esigenza di tutelare l’interesse della comunità e di ristabilire un quadro politico-amministrativo sereno, indispensabile per il buon andamento dell’ente. Da specificare che il consigliere Lorenzo Abruzzi ha preso le distanze dal gruppo menzionato, confermando la propria fiducia nell’operato dell’amministrazione e dichiarandosi indipendente. Fino a nuova decisione, le deleghe precedentemente attribuite all’assessore Berti tornano in capo al primo cittadino”.
Nei prossimi giorni sarà convocata una conferenza stampa nella quale il sindaco illustrerà nel dettaglio le ragioni del provvedimento.