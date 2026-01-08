Il neo presidente Decaro subito al lavoro: atteso in giornata il primo decreto sulle liste d’attesa

Antonio Decaro ha iniziato la sua prima giornata da presidente della Regione Puglia tra il via vai dei corridoi del palazzo della Presidenza a Bari, dove gli uffici si affacciano sul lungomare. Dopo i saluti ai dipendenti, la sua attenzione si è subito concentrata sulle questioni più urgenti da affrontare.
Nel corso del pomeriggio, il presidente tornerà a riunirsi con i vertici del settore sanitario regionale: il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro, la direttrice dell’Aress Lucia Bisceglia e il capo di gabinetto Davide Pellegrino. Insieme metteranno a punto il primo decreto presidenziale, definito “misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie”. Il provvedimento potrebbe essere firmato già oggi, segnando un primo passo concreto della nuova amministrazione sulla sanità.
Subito dopo, Decaro parteciperà a una videoconferenza con Leo Caroli, capo del comitato Sepac, la task force regionale per le emergenze industriali. Sarà un incontro interlocutorio, pensato per fare il punto sulle principali vertenze lavorative attualmente aperte in Puglia.
Al momento non sono previsti altri appuntamenti politici: la definizione della giunta, infatti, sarà programmata solo dopo la proclamazione dei consiglieri eletti, attesa entro domani.