Da Crans-Montana alle vittime della strada, Bari si ferma per le stragi: “Silenzio non restituisce quanto perso”

Da Crans-Montana alle vittime della strada, anche Bari si ferma per le stragi degli ultimi giorni in cui, a perdere la vita, sono stati soprattutto giovanissimi. Questa mattina, in tutti gli istituti scolastici italiani è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana, il sindaco Vito Leccese ha scelto di partecipare di persona al momento recandosi al Marconi-Hack, scuola in cui si è diplomato Andrea Liddi, vittima con Davide Capuozzo dell’incidente stradale avvenuto negli scorsi giorni.

“In tutti gli istituti scolastici italiani, questa mattina, è stato osservato un minuto di silenzio – ha detto Leccese – ho scelto di condividere questo momento di raccoglimento con gli alunni della scuola “Marconi-Hack”, con i quali avevo salutato l’avvio dell’anno scolastico. Proprio in questa scuola si era diplomato Andrea Liddi, vittima con Davide Capuozzo di un altro tragico avvenimento che ha colpito direttamente la comunità barese lo scorso fine settimana. Quando ci lasciano dei ragazzi, il lutto non è mai solo privato, perché ogni giovane vita spezzata porta via una parte di quel futuro che appartiene a tutti. È in occasioni come queste che dovremmo abbandonare ogni giudizio e ritrovare la nostra capacità di vicinanza e solidarietà. Il silenzio di oggi, nelle scuole, certo non restituisce ciò che è stato perduto. Ma può aiutarci a ritrovare umanità, a condividere il valore della vita, il rispetto reciproco e la consapevolezza che, a volte, bastano un gesto o un pensiero per sentirsi davvero vicini”, ha concluso.