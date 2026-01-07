Puglia, inizia il mandato in Regione di Antonio Decaro: “Sarò il presidente di tutti, ma non per tutti”

L’abbraccio in lacrime con il presidente uscente, Michele Emiliano, poi la firma. Prende il via così, tra commozione e sguardi rivolti al futuro, il mandato di Antonio Decaro che a partire da oggi, 7 gennaio, è ufficialmente presidente della Regione Puglia. Decaro, proclamato dalla presidente dell’ufficio elettorale centrale della Corte di appello di Bari, Giovanna De Sciciolo, è il settimo presidente dell’ente eletto direttamente, prima di lui Salvatore Distaso, Raffaele Fitto e Nichi Vendola e Michele Emiliano (entrambi per due mandati). “Ci sono ancora tante fragilità – ha affermato Decaro nel suo primo discorso (ufficiale) da presidente – le affronteremo rischiando di rovinare l’immagine di una Puglia perfetta. Sarò il presidente di tutti, ringrazio a questo proposito il presidente Luigi Lobuono per la sua presenza, ma non per tutti. Questa Regione dirà anche dei no impopolari ma consapevoli. Non sono abituato a fare proclami e promesse roboanti, affronterò questa sfida da persona che serve la Repubblica, con il coraggio consapevole di chi sa che servire le istituzioni con impegno, dedizione, disciplina e onore è l’unico modo per fare il proprio dovere con coscienza, senza rimpianti e rimorsi”, ha concluso.