Bari, furto con spaccata al ristorante Vettor: “Si parla di malamovida, ma qui manca umanità”

Furto con spaccata a Bari. E’ accaduto in via Giuseppe Bozzi, ai danni del ristorante Vettor che ha raccontato sui social l’accaduto. “Ieri mattina subito prima delle ore 7 abbiamo subito un furto da Vettor, scoperto alle ore 9 – scrivono – al di là del danno materiale, quello che ci fa più male è altro: se non fosse stato per un amico, titolare di un negozio vicino, che ci ha contattati per avvisarci dell’accaduto, nessun altro passante o vicino “bene” si è premurato di farlo. L’indifferenza del vicinato è disarmante.

Tutti concentrati a parlare di “malamovida”, ma in realtà quello che manca davvero è l’umanità, il senso di comunità, l’attenzione reciproca. Queste cose non succedono quando ci sono persone, attività, passeggio e vita. Succedono quando c’è silenzio, chiusura e menefreghismo. Ed è questo, più di ogni altra cosa, che oggi ci dispiace”, concludono. Non si tratta di un caso isolato, in città cresce l’allarme. Ieri, in via Nicolai, è stato colpito un altro pub.

Foto Facebook