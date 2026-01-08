GIOVEDì, 08 GENNAIO 2026
Bari, furto con spaccata al ristorante Vettor: “Si parla di malamovida, ma qui manca umanità”

La denuncia sui social. Non un caso isolato, ieri colpito anche un pub in via Nicolai

Pubblicato da: redazione | Gio, 8 Gennaio 2026 - 13:31
611281647_18306593248282152_3530605028746615034_n
  • 21 sec

Furto con spaccata a Bari. E’ accaduto in via Giuseppe Bozzi, ai danni del ristorante Vettor che ha raccontato sui social l’accaduto. “Ieri mattina subito prima delle ore 7 abbiamo subito un furto da Vettor, scoperto alle ore 9 – scrivono –  al di là del danno materiale, quello che ci fa più male è altro: se non fosse stato per un amico, titolare di un negozio vicino, che ci ha contattati per avvisarci dell’accaduto, nessun altro passante o vicino “bene” si è premurato di farlo. L’indifferenza del vicinato è disarmante.
Tutti concentrati a parlare di “malamovida”, ma in realtà quello che manca davvero è l’umanità, il senso di comunità, l’attenzione reciproca. Queste cose non succedono quando ci sono persone, attività, passeggio e vita. Succedono quando c’è silenzio, chiusura e menefreghismo. Ed è questo, più di ogni altra cosa, che oggi ci dispiace”, concludono. Non si tratta di un caso isolato, in città cresce l’allarme. Ieri, in via Nicolai, è stato colpito un altro pub.

Foto Facebook

