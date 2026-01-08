Bari, lungomare di San Girolamo-Fesca già distrutto dalle mareggiate: “Ora basta”

Ancora danni sul lungomare di San Girolamo-Fesca, devastato dalle mareggiate. Immagini che ormai si ripetono ogni anno e alle quali il comitato di quartiere ha deciso di dire basta. “Come sempre – scrivono nel gruppo Vivere La Voce di San Girolamo – Fesca – basta una mareggiata per provocare la distruzione del litorale. L’amministrazione comunale è informata di questa situazione ormai da anni. Forse per la prossima estate, converrebbe non sperperare soldi pubblici con il solito ripascimento di ciottolini, ma bisognerebbe intervenire a monte perché è palese che i frangiflutti sommersi non riescono a contenere la forza del mare”.

La zona più colpita è quella lato Fesca: i ciottolini – come al solito – sono “scomparsi” sotto la furia delle onde e si sono verificati danni anche ai cordoli dei marciapiedi. E l’inverno è appena iniziato: stesse scene si ripresenteranno anche nei prossimi mesi, tra il malcontento dei residenti che da anni chiedono un intervento risolutivo da parte del Comune.

L’amministrazione aveva annunciato in passato l’avvio di uno studio di fattibilità per poter capire come modificare i frangiflutti e renderli realmente funzionanti, ossia fare in modo che quelle barriere riescano a frenare la furia del mare. Studio che però sembra non essere mai partito.

Prima di ogni estate il Comune procede con il ripascimento della linea di costa, risistemando i ciottoli che vengono spostati e cercando di rimuovere i rifiuti portati dal mare. Ma i danni restano e si ripresentano anche in estate. “Serve cambiare il sistema dei frangiflutti – hanno spiegato dal comitato – quelli sott’acqua sembra non stiano funzionando”, aggiungono i residenti.