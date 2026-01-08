Linea Adriatica: dal 14 al 23 gennaio lavori tra Abruzzo e Puglia

La linea Adriatica si prepara a una serie di interventi importanti che nelle prossime settimane coinvolgeranno diversi tratti tra Pescara e Bari. Dal 14 al 23 gennaio sono previsti lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico che comporteranno modifiche alla circolazione dei treni, comunicate da Rete Ferroviaria Italiana e gestite da Trenitalia.

Tra gli interventi più rilevanti, circa nove chilometri di rotaie saranno sostituiti nella galleria Sinello, tra Porto di Vasto e Casalbordino. Proseguiranno inoltre i lavori sul sistema di drenaggio dell’acqua, il cosiddetto water drain system, nella galleria San Giovanni, tra Fossacesia e San Vito, e in quella Diavolo, tra Fossacesia e Vasto. “Si tratta di interventi necessari per garantire maggiore sicurezza e affidabilità della linea”, spiegano da RFI.

Sono inoltre in programma attività preparatorie per il raddoppio della tratta fra Ripalta e Lesina e per l’attivazione della nuova sottostazione elettrica di Fossacesia, attesa per giugno 2026. Al via anche la prima fase del rinnovo completo del Sistema di trazione elettrica tra Ortona e San Vito e la prosecuzione dei lavori per l’apparato centrale computerizzato multistazione tra Fossacesia e Termoli. Il 22 e 23 gennaio, infine, è prevista manutenzione straordinaria su deviatoi e bivi della tratta Barletta-Bari. Gli interventi coinvolgeranno oltre 280 operai su più di 150 chilometri di linea e hanno un investimento complessivo di circa 310 milioni di euro, di cui cento finanziati dal Pnrr.

Per ridurre al minimo i disagi, Trenitalia ha predisposto modifiche alla circolazione dei treni. I Frecciarossa provenienti da Torino, Milano e Venezia verso Bari, Lecce e Taranto subiranno limitazioni o soppressioni di tratta tra Ancona, Pescara e le destinazioni finali. Parziali cancellazioni interesseranno anche gli Intercity Bolzano/Milano/Bologna-Bari/Lecce e gli Intercity notte Milano/Torino Porta Nuova-Lecce, nelle notti dal 14-15 al 22-23 gennaio. Dal 15 al 23 gennaio tutti i treni regionali tra Foggia e Termoli saranno sostituiti da bus. Anche le linee Bari-Foggia, Bari-Lecce e Brindisi-Taranto subiranno variazioni di orario.

I viaggiatori sono invitati a consultare orari aggiornati e avvisi prima di mettersi in viaggio: “Stiamo lavorando per ridurre i disagi e garantire al contempo lavori essenziali per la modernizzazione della linea”, conclude la nota di Rete Ferroviaria Italiana.﻿