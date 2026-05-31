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Bari, crescono i timori per il verde urbano in città: “A Palese alberi quasi a ridosso della strada”

La denuncia

Pubblicato da: redazione | Mer, 27 Maggio 2026 - 10:35
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  • 35 sec
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Cresce la preoccupazione per il verde urbano in città. Tante le segnalazioni per via dell’assenza di manutenzione, ma anche per la condizioni di alcuni arbusti che, secondo alcuni, sembrerebbero “pericolanti”. L’ultima denuncia arriva da Palese, in particolare dalla zona della scuola elementare Duca D’Aosta.

“Ci sono alberi che praticamente sembrano poter venir giuù da un momento all’altro – spiega un cittadino – non so di chi sia la competenza ma farebbe piacere vedere qualcuno occuparsene. Dopo l’incidente della piccola a Bisceglie, morta per via di un albero che le è caduto addosso, il timore che possa accadere altrove è tanto. La zona è molto frequentata dai bambini, ma non solo. Ci sono anziani, turisti e tanti altri che transitano quotidianamente sul marciapiede a ridosso di quegli alberi”, conclude. Parole a cui fanno eco quelle di altri. “In passato altri alberi più vecchi sono stati tolti non poco lontano – spiega un’altra cittadina – certo dispiace sempre che questo accada perché sarebbe bello ci fossero più alberi, ma farebbe piacere vedere più manutenzione. Quell’albero visto così non da certo una sensazione di serenità, chiediamo un controllo per verificarne lo stato e tranquillizzarci sulle condizioni”, conclude.

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