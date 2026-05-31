Bari, non c’è spazio per realizzare parcheggi pertinenziali: ok alla monetizzazione in tre centri storici

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Via libera alla monetizzazione per interventi di ampliamento di edifici situati nei centri storici di Loseto, Torre a Mare e Santo Spirito.

Con una delibera di giunta, che deve passare al vaglio del Consiglio comunale, si consente ai privati la monetizzazione, ossia il pagamento di una somma al Comune al posto dei parcheggi che non possono appunto essere realizzati.

«Tutti gli interventi – si legge nella delibera portata in giunta dalla vicesindaca Giovanna Iacovone – che comportano incremento di carico urbanistico sono subordinati all’obbligo di reperire spazi per parcheggi. Nelle zone interne ai centri abitati e più precisamente nelle Zone di Interesse Ambientale A2 già dotate di pianificazione urbanistica di livello esecutivo (frazioni di Loseto, Santo Spirito e Torre a Mare), stante la connotazione del tessuto edilizio, caratterizzato da insiemi di isolati improntati a regole omogenee d’impianto nonché le caratteristiche dei fabbricati di antica realizzazione e dei pochi spazi di pertinenza presenti, non sempre risulta possibile reperire i parcheggi «privati» previsti».

La deroga riguarda solo gli interventi edilizi con aumento di carico urbanistico (ristrutturazione edilizia mediante sopraelevazione o ampliamento). «Questa circostanza costituisce un ostacolo alle iniziative finalizzate al recupero del patrimonio edilizio ed alla rivitalizzazione delle parti pregiate della città esistente con il rischio di vanificare le iniziative di riqualificazione e riuso del tessuto edilizio esistente – quali componenti della più ampia politica di rigenerazione urbana attuata dal Comune di Bari – e di porre ostacoli rilevanti alla concreta attuazione dei Piani Particolareggiati stessi», prosegue la delibera.

La decisione è stata presa evidenziando «l’interesse pubblico» correlato al recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare all’attuazione delle previsioni conformative dei Piani urbanistici esecutivi dei tre rioni. Le aliquote per la monetizzazione dei parcheggi saranno corrispondenti a circa 418 euro al metro quadro.