Bari, pensilina bus rotta al San Paolo: “Costretti ad attendere sotto la pioggia”

La pensilina è rotta, così i cittadini sono costretti ad aspettare il bus sotto la pioggia. Accade al San Paolo, in particolare in via Pacifico Mazzoni, nei pressi del supermercato Dok. Probabilmente, raccontano alcuni residenti, le condizioni della stessa potrebbero essere diretta conseguenza del gesto di alcuni incivili. “Qui non dura niente, siamo costretti ad attendere al freddo o sotto la pioggia”, spiegano. A prescindere dal “colpevole” in tanti però chiedono una soluzione per via di attese del bus che, soprattutto con l’arrivo del freddo, si fanno davvero problematiche. Il caso è stato segnalato anche sui social dove i residenti chiedono la sostituzione. “La mattina presto è molto triste”, scrive una signora lasciando intendere il disagio che si vive quotidianamente. In tanti puntano il dito contro gli incivili. “Non serve chiedere la sostituzione – denuncia una cittadina – se non dura neanche un’ora. Andrebbero sostituite le persone incivili”, conclude.

Foto Facebook