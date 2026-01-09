VENERDì, 09 GENNAIO 2026
Bari, prende forma il centro civico a Japigia nell’ambito del Pirp

Oggi il sopralluogo: "Qui opere per il quartiere e la città"

Pubblicato da: redazione | Ven, 9 Gennaio 2026 - 10:35
centro pirp japigia
  • 23 sec

 Si è tenuto questa mattina il sopralluogo degli assessori alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, e alle Culture, Paola Romano, in via Pascazio (una traversa di via Loiacono, nei pressi del Comando della Polizia locale) con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori, in via di completamento, per la realizzazione del centro civico di quartiere e dell’annesso auditorium, previsti nell’ambito del PIRP di Japigia quali opere di urbanizzazione secondaria a carico del soggetto attuatore.

Le due strutture sono in via di realizzazione su un’area precedentemente incolta, di circa 3.680 metri quadri: in particolare il centro civico si sviluppa su un solo piano di circa 300 mq, mentre l’auditorium, di circa 400 mq, conta 237 posti a sedere.

“Sta per concludersi il cantiere del Pirp – spiega l’assessore Scaramuzzi – qui sorgerà il centro civico polifunzionale, uno spazio da 300 metri quadri con un auditorium che sarà messo a disposizione della cittadinanza. Ma qui sono state realizzate tante opere, dalla scuola alla pista ciclabile al verde”.

