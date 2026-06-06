Donne, voto e diritti, Silvana Sciarra ospite a Bari per le lezioni sulla Repubblica

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Prosegue a Bari il ciclo di incontri “Abbasso il re! Viva la Repubblica”, il programma di dieci lezioni di democrazia promosso dal Comune di Bari e dal Comitato provinciale Anpi nell’ambito delle iniziative per l’80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e dell’elezione dell’Assemblea Costituente.

Il prossimo appuntamento è in programma martedì 9 giugno, alle ore 17.30, nella sala consiliare “Dalfino” di Palazzo di Città. Ospite dell’incontro sarà la giurista Silvana Sciarra, già presidente della Corte Costituzionale, che terrà una lezione dal titolo “Le donne, la conquista del voto e i diritti”. A introdurre l’incontro sarà Tiziana Drago, docente di Grecistica del Dipartimento Dirium dell’Università di Bari. L’ingresso è libero.

Sciarra, giudice della Corte Costituzionale dal 2014 e presidente della Consulta tra il 2022 e il 2023, è stata la prima donna eletta dal Parlamento in seduta comune a ricoprire questo incarico. Formata all’Università di Bari alla scuola di Gino Giugni, ha insegnato anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Svezia ed è autrice di numerosi saggi dedicati ai temi del lavoro, dei diritti e dell’integrazione europea.

Al centro dell’incontro il percorso che ha portato le donne italiane alla conquista del diritto di voto e il contributo delle rappresentanti femminili alla costruzione della Repubblica e della Costituzione. Saranno ripercorse le tappe che portarono, nel 1946, alla partecipazione delle donne alle elezioni amministrative e, successivamente, al voto per l’Assemblea Costituente. In quell’occasione furono elette 21 donne, cinque delle quali entrarono a far parte della Commissione dei 75 incaricata di redigere il testo della Carta costituzionale.

L’incontro offrirà anche l’occasione per riflettere sul ruolo svolto dalle costituenti nell’affermazione dei principi di uguaglianza e progresso sociale e sul percorso legislativo che, negli ultimi ottant’anni, ha portato al riconoscimento di importanti diritti civili e sociali, dal divorzio alla riforma del diritto di famiglia, dalle norme sulla parità salariale alla tutela della maternità, fino alle leggi sull’interruzione volontaria di gravidanza e sulla violenza sessuale.

Il ciclo “Abbasso il re! Viva la Repubblica” nasce dalla collaborazione tra Comune di Bari e Anpi, già avviata lo scorso anno con una serie di incontri dedicati al tema della pace. Dopo la pausa estiva il programma proseguirà con gli interventi di Angela Barbanente, Roberto Voza, Marina Castellaneta, Aldo Giannuli, Nicola Colaianni, Marina Calamo Specchia, Remigio Benni, Alberto Maritati, Alessandro Torre e Ferdinando Pappalardo.