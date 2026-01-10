SABATO, 10 GENNAIO 2026
Scoppia in volo spray al peperoncino, paura sul Malpensa-Brindisi

La proprietaria dello spray è stata denunciata

Pubblicato da: redazione | Sab, 10 Gennaio 2026 - 08:24
foto freepik
  • 58 sec

Una bomboletta di spray al peperoncino, che si trovava in un bagaglio a mano a bordo dell’aereo FR 3424 di Ryanair Malpensa-Brindisi decollato ieri pomeriggio, è esplosa accidentalmente in volo, creando panico tra i passeggeri. L’aria infatti si è resa per diversi minuti irrespirabile.

All’atterraggio a Brindisi, a bordo dell’aereo sono saliti gli agenti della Polizia di frontiera per i controlli, individuando la proprietaria del bagaglio dove c’era la bomboletta spray. La donna sarà denunciata per inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione. Pur essendo di libera vendita lo spray, infatti, non può essere portato a bordo di un aereo. Dopo l’episodio è stato il comandante dell’aereo a fare la segnalazione alla polizia. A quanto si apprende, l’atterraggio è avvenuto regolarmente.

