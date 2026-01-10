Terremoto nel Mar Jonio al largo della Calabria: avvertito anche in Puglia

Un terremoto di magnitudo ML 5.1 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale alle ore 05:53 italiane di oggi, 10 gennaio, al largo della costa ionica calabra, ad una profondità di 65 Km. “Va notato che per eventi lontani dalla costa, e quindi dalla rete sismica, la profondità ipocentrale è un parametro di difficile determinazione, per cui la stima potrebbe essere rivista con analisi successive”, spiegano da Ingv Terremoti. La scossa è stata avvertita anche in diversi comuni della Puglia.
