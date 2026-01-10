Tentato omicidio a Taranto, altri tre arrestati

Salgono a quattro le persone arrestate per il tentato omicidio di un 40enne, brutalmente picchiato e poi accoltellato il 20 dicembre scorso nella zona tra la stazione ferroviaria e il varco est del porto di Taranto.

Dopo il fermo di Giuseppe Sambito, 28 anni, eseguito il 22 dicembre, questa mattina sono finiti in carcere anche il 19enne Gaetano Sambito, il 32enne Claudio Sambito e il 18enne Mattia Giannetti.

Ai tre è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Alessandra Rita Romano su richiesta del pm Francesca Paola Ranieri, ed eseguita dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima stava passeggiando con la compagna quando due giovani su uno scooter lo avrebbero affiancato, insultato e aggredito con pugni, schiaffi e calci al volto, anche dopo la caduta a terra.

I due si sarebbero poi allontanati per tornare poco dopo con altri soggetti.

Il 40enne, che aveva tentato di nascondersi dietro alcune auto in via Niceforo Foca, è stato nuovamente colpito e ferito con un’arma da taglio al torace.

Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale SS.

Annunziata e sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza. Ha riportato gravi lesioni traumatiche e numerose ferite, restando in prognosi riservata per diversi giorni. Le indagini, supportate da testimonianze e dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la dinamica e identificare gli autori e i loro ruoli nelle diverse fasi dell’aggressione.