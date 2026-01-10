SABATO, 10 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,379 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,379 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Tentato omicidio a Taranto, altri tre arrestati

Un 40enne fu brutalmente picchiato e poi accoltellato il 20 dicembre scorso

Pubblicato da: redazione | Sab, 10 Gennaio 2026 - 11:48
carabinieri
  • 52 sec

Salgono a quattro le persone arrestate per il tentato omicidio di un 40enne, brutalmente picchiato e poi accoltellato il 20 dicembre scorso nella zona tra la stazione ferroviaria e il varco est del porto di Taranto.
Dopo il fermo di Giuseppe Sambito, 28 anni, eseguito il 22 dicembre, questa mattina sono finiti in carcere anche il 19enne Gaetano Sambito, il 32enne Claudio Sambito e il 18enne Mattia Giannetti.

Ai tre è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Alessandra Rita Romano su richiesta del pm Francesca Paola Ranieri, ed eseguita dai carabinieri.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima stava passeggiando con la compagna quando due giovani su uno scooter lo avrebbero affiancato, insultato e aggredito con pugni, schiaffi e calci al volto, anche dopo la caduta a terra.
I due si sarebbero poi allontanati per tornare poco dopo con altri soggetti.

Il 40enne, che aveva tentato di nascondersi dietro alcune auto in via Niceforo Foca, è stato nuovamente colpito e ferito con un’arma da taglio al torace.
Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale SS.
Annunziata e sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza. Ha riportato gravi lesioni traumatiche e numerose ferite, restando in prognosi riservata per diversi giorni. Le indagini, supportate da testimonianze e dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la dinamica e identificare gli autori e i loro ruoli nelle diverse fasi dell’aggressione.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Tentato omicidio a Taranto, altri tre...

Salgono a quattro le persone arrestate per il tentato omicidio di...
- 10 Gennaio 2026
Primo Piano

Puglia, l’attacco del sindacato dei medici:...

Il Consiglio regionale Fimmg riunitosi ieri ha sottoscritto all’unanimità una mozione...
- 10 Gennaio 2026
Rubriche , Turismo

Turismo, dalla natura ai vicoli pieni...

Dalla natura alla storia, oggi siamo ad Orvieto. Basta scorgerla da...
- 10 Gennaio 2026
Nazionale

Nave da carico in avaria a...

Operazioni della Guardia Costiera, a partire dal pomeriggio del 9 gennaio...
- 10 Gennaio 2026