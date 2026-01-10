SABATO, 10 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,379 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,379 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, auto contromano sull’autostrada: patente revocata

Alla guida un 75enne

Pubblicato da: redazione | Sab, 10 Gennaio 2026 - 10:29
polizia
  • 38 sec

Erano le prime ore di un pomeriggio festivo quando pervenivano alla sala operativa della Polizia Stradale di Bari le segnalazioni di diversi utenti circa una autovettura che percorreva contromano l’autostrada A14 dal casello di Bari Nord verso la tangenziale di Bari a velocità sostenuta.

La sala operativa ha immediatamente allertato un equipaggio del Distaccamento di Polizia Stradale di Gioia del Colle impegnato in servizio di vigilanza che, dopo aver adottato il dispositivo “Safety Car” e rallentato il traffico, ha intercettato il veicolo segnalato, attirando l’attenzione con i segnali sonori e luminosi e bloccandolo, in sicurezza, sul margine della careggiata.

 Alla guida dell’auto vi era un 75enne, originario di Bari, in evidente stato confusionale, il quale ha imputato l’errore alle indicazioni del navigatore del proprio telefono cellulare. I poliziotti, dopo aver messo in sicurezza l’autostrada, hanno contestato al conducente la sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada, oltre la revoca della Patente di Guida ed il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. L’episodio conferma l’importanza di prestare la massima attenzione alla guida evitando qualsiasi forma di distrazione legata all’uso di dispositivi elettronici e dando priorità alle indicazioni della cartellonistica stradale.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Tentato omicidio a Taranto, altri tre...

Salgono a quattro le persone arrestate per il tentato omicidio di...
- 10 Gennaio 2026
Primo Piano

Puglia, l’attacco del sindacato dei medici:...

Il Consiglio regionale Fimmg riunitosi ieri ha sottoscritto all’unanimità una mozione...
- 10 Gennaio 2026
Rubriche , Turismo

Turismo, dalla natura ai vicoli pieni...

Dalla natura alla storia, oggi siamo ad Orvieto. Basta scorgerla da...
- 10 Gennaio 2026
Nazionale

Nave da carico in avaria a...

Operazioni della Guardia Costiera, a partire dal pomeriggio del 9 gennaio...
- 10 Gennaio 2026