Bitonto, a fuoco tre auto: evacuati edifici

Alle ore 03:30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Bitonto a causa di un vasto incendio che ha coinvolto alcuni veicoli in sosta.

All’arrivo sul posto, tre autovetture situate tra le strette vie del centro cittadino erano già completamente avvolte dalle fiamme. La violenza del rogo ha reso necessario l’impiego di due squadre di Vigili del Fuoco supportate da un’autobotte per garantire l’approvvigionamento idrico e il contenimento delle fiamme.

Il personale ha lavorato fino a pochi minuti fa per circoscrivere l’incendio, evitando che si propagasse ai mezzi adiacenti e alle abitazioni vicine.A scopo precauzionale, vista l’intensità del calore e il fumo denso che ha interessato le facciate degli edifici limitrofi, si è provveduto all’evacuazione temporanea dei residenti delle palazzine. I lavori di messa in sicurezza si sono protratti fino alle ore 8 circa.