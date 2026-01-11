DOMENICA, 11 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,402 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,402 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bitonto, a fuoco tre auto: evacuati edifici

Incendio nella notte

Pubblicato da: redazione | Dom, 11 Gennaio 2026 - 09:12
IMG-20260111-WA0000
  • 10 sec

Alle ore 03:30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti  nel comune di Bitonto a causa di un vasto incendio che ha coinvolto alcuni veicoli in sosta.

All’arrivo sul posto, tre autovetture situate tra le strette vie del centro cittadino erano già completamente avvolte dalle fiamme. La violenza del rogo ha reso necessario l’impiego di due squadre di Vigili del Fuoco supportate da un’autobotte per garantire l’approvvigionamento idrico e il contenimento delle fiamme.

Il personale ha lavorato fino a pochi minuti fa per circoscrivere l’incendio, evitando che si propagasse ai mezzi adiacenti e alle abitazioni vicine.A scopo precauzionale, vista l’intensità del calore e il fumo denso che ha interessato le facciate degli edifici limitrofi, si è provveduto all’evacuazione temporanea dei residenti delle palazzine. I lavori di messa in sicurezza si sono protratti fino alle ore 8 circa.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cucina , Rubriche

Cucina, fonte di vitamine e alleata...

Fresca, profumata e alleata della salute, oggi in tavola portiamo la...
- 11 Gennaio 2026
Primo Piano

Vigilante brindisino muore in un cantiere...

Un uomo di 55 anni originario di Brindisi, Pietro Zantonini, è...
- 11 Gennaio 2026
Puglia

Crescono infortuni nelle campagne pugliesi: “Una...

Gli incidenti da ribaltamento dei trattori e le morti per schiacciamento...
- 11 Gennaio 2026
Cronaca

Si ribalta auto a Molfetta: illesi...

Era passata da una mezz'ora circa la mezzanotte quando i vigili...
- 11 Gennaio 2026