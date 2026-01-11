DOMENICA, 11 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,402 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,402 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Si ribalta auto a Molfetta: illesi quattro ragazzi

In pieno centro

Pubblicato da: redazione | Dom, 11 Gennaio 2026 - 10:58
IMG-20260111-WA0010
  • 24 sec

Era passata da una mezz’ora circa la mezzanotte quando i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Molfetta per un’ auto ribaltata in pieno centro. A bordo c’erano quattro ragazzi che sono usciti dall’auto illesi. Le operazioni di messa in sicurezza dei luoghi sono durate circa una oretta.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cucina , Rubriche

Cucina, fonte di vitamine e alleata...

Fresca, profumata e alleata della salute, oggi in tavola portiamo la...
- 11 Gennaio 2026
Primo Piano

Vigilante brindisino muore in un cantiere...

Un uomo di 55 anni originario di Brindisi, Pietro Zantonini, è...
- 11 Gennaio 2026
Puglia

Crescono infortuni nelle campagne pugliesi: “Una...

Gli incidenti da ribaltamento dei trattori e le morti per schiacciamento...
- 11 Gennaio 2026
Cronaca

Si ribalta auto a Molfetta: illesi...

Era passata da una mezz'ora circa la mezzanotte quando i vigili...
- 11 Gennaio 2026