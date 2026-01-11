Comunali Andria, centrodestra presenta candidato unitario Napolitano

“Noi abbiamo tre punti fondamentali da seguire: salute, sicurezza e ambiente che sono stati i temi più trascurati in questi cinque anni di amministrazione Bruno”. Si è presentato così Sabino Napolitano, ufficializzando oggi la sua candidatura a sindaco di Andria per il centrodestra. Nella prossima tornata elettorale di primavera sfiderà la sindaca uscente del centrosinistra, Giovanna Bruno. Napolitano, medico di professione, è il nome su cui i partiti attualmente all’opposizione sono confluiti.

“Si ripartirà dal risultato significativo delle elezioni regionali sia per quanto riguarda Fratelli di Italia, sia Forza Italia, sia la stessa le Lega – ha aggiunto Napolitano – da questo punto di partenza siamo convinti di ottenere un ottimo risultato alle prossime Amministrative”. La candidatura è “una bellissima ed entusiasmante responsabilità”, ha continuato Napolitano spiegando che “il centrodestra andriese dopo il risultato purtroppo negativo di cinque anni fa, ha capito che c’era un solo modo per poter riprendere un discorso interrotto in maniera brusca: l’unico modo era quello di cercare di mettere assieme tutte le anime del centrodestra e di convergere tutti su un’unica scelta, un unico programma per poter essere in grado di andare a vincere le prossime elezioni”.