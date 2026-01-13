MARTEDì, 13 GENNAIO 2026
Bari, bilancio in discussione nei Municipi. FdI: “Decentramento solo uno slogan”

In Consiglio di Municipio2 Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Municipio 2 ha espresso parere contrario

Pubblicato da: redazione | Mar, 13 Gennaio 2026 - 11:20
Oggi in Consiglio di Municipio2 Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Municipio 2 ha espresso parere contrario in merito all’ approvazione dello schema di bilanci di previsione 2026/28 denunciando ancora una volta “un metodo di governo cittadino che svuota di significato il ruolo dei Municipi e mortifica l’attuazione del decentramento amministrativo ormai disatteso da oltre un decennio”, si legge in una nota.
“I Municipi – prosegue la nota –  vengono trattati in maniera indistinta, senza una reale programmazione, senza un monitoraggio puntuale della manutenzione ordinaria e straordinaria e, soprattutto, con pareri che restano “non vincolanti”. Pareri che spesso contengono indicazioni e raccomandazioni precise, sistematicamente ignorate. Questo approccio rappresenta un grave vulnus all’autonomia dei Municipi, che dovrebbero invece poter contare su una concreta capacità di programmazione e su un minimo di autonomia finanziaria, così da rispondere in modo efficace alle esigenze dei territori e dei cittadini. È inaccettabile continuare ad assegnare le stesse risorse a Municipi profondamente diversi tra loro. I Municipi 1 e 2, in particolare, hanno un numero di residenti nettamente superiore rispetto ad altri, con bisogni più complessi e una maggiore pressione su servizi, infrastrutture e interventi di manutenzione”.

“Colmare le disparità tra i Municipi è possibile solo attraverso una rilevazione puntuale dei residenti e una distribuzione delle risorse basata su criteri di equità e di reale fabbisogno, non su una ripartizione uguale e meramente burocratica – prosegue la nota –  Il decentramento non può restare uno slogan da utilizzare nei documenti o nei proclami politici: deve tradursi in scelte chiare e coraggiose, nel rispetto delle istituzioni municipali e del lavoro quotidiano dei consiglieri che vivono e conoscono i quartieri”.

