Inflazione: forti rialzi per alimentari, rincari pesano per 241 euro a famiglia

L'analisi di Assoutenti

Pubblicato da: redazione | Mar, 13 Gennaio 2026 - 14:33
supermercato
  • 32 sec

Complice il Natale, si accentuano a dicembre i rincari nel settore alimentare, con i prezzi che lo scorso mese sono saliti in media del +2,6% su base annua. Lo afferma Assoutenti a seguito dei dati sull’inflazione diffusi dall’Istat.

“Per effetto delle festività e dei maggiori consumi delle famiglie i prezzi di cibi e bevande tornano a rialzare la testa, e segnano a dicembre un +2,6% con un aggravio di spesa, solo per gli acquisti alimentari, pari a +241 euro annui per una famiglie con due figli – commenta il presidente Gabriele Melluso – Una escalation quella dei listini alimentari che prosegue senza sosta dal 2021, e sta portando le famiglie a tagliare sempre più i consumi e ridurre la qualità degli alimenti in tavola”.

“Un allarme che il governo non può più ignorare, e che deve portare nel 2026 a misure specifiche in favore delle famiglie: gli alimentari sono una voce di spesa primaria di cui i cittadini non possono fare a meno, e i rincari registrati nel settore non solo incidono su redditi e capacità di spesa, ma impoveriscono giorno dopo giorno una larga fetta di popolazione” – conclude Melluso.

