Nel Foggiano un Comune istituisce il bonus bebè da spendere nei negozi locali

Il Comune di Poggio Imperiale nel Foggiano ha approvato il regolamento per l’istituzione del “Bonus bebè Poggio Imperiale”, un contributo destinato ai nuclei familiari in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio.

La misura si affianca agli strumenti nazionali di sostegno alla natalità e alla genitorialità, ma con una forte connotazione locale: il Bonus dovrà infatti essere speso esclusivamente nelle attività commerciali del territorio comunale. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto alle famiglie in una fase delicata e impegnativa e, allo stesso tempo, sostenere il tessuto economico di Poggio Imperiale, fatto di piccoli esercizi e imprese di prossimità che ogni giorno tengono vivo il paese.

L’iniziativa è il risultato di un lavoro condiviso tra l’assessorato ai servizi sociali, guidato dal vicesindaco Cristina Piteo, che ha curato l’impianto sociale e regolamentare del provvedimento, e la Ragioneria comunale, che ne ha garantito la sostenibilità finanziaria all’interno del bilancio dell’ente, consentendo di coniugare attenzione alle famiglie e solidità dei conti pubblici.

«Con questo provvedimento – dichiara il Sindaco Alessandro Liggieri – facciamo un passo ulteriore nel percorso che abbiamo intrapreso sin dall’inizio del mandato: mettere al centro bambini, famiglie e servizi. Insieme al lavoro per la costruzione del nuovo asilo nido tramite fondi del PNRR, al miglioramento dei locali della mensa scolastica, alla reintroduzione del servizio di scuolabus e a tutte le iniziative dedicate ai nuovi nati e ai più piccoli, il Bonus bebè rappresenta il segno di un paese in moto, vivo, che crede nella propria comunità e nel futuro dei suoi bambini, e che sceglie di sostenere le famiglie con attenzioni concrete, non solo a parole».

Il Bonus bebè comunale, oltre a sostenere la genitorialità, punta a rafforzare il legame tra le giovani famiglie e la rete di attività del paese, alimentando un circolo virtuoso tra welfare di comunità ed economia locale. Un tassello in più nel disegno di un Poggio Imperiale che vuole continuare a essere una piccola ma luminosa porta della Puglia e del Gargano, capace di offrire servizi, vicinanza e opportunità a chi sceglie di restare o di costruire qui il proprio futuro.

Nei prossimi giorni il bando con requisiti, criteri di accesso e modulistica sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Poggio Imperiale.