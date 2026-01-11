DOMENICA, 11 GENNAIO 2026
Forte boato nel Barese: è giallo. “Forse un meteorite”

Il tam tam sui social (foto repertorio generale)

Pubblicato da: redazione | Dom, 11 Gennaio 2026 - 17:11
milky-way-stars-meteorite-night-sky-1605590-pxhere.com
  • 48 sec

Prima un bagliore e poi un forte boato. Nel Barese, soprattutto nei Comuni di Casamassima, Turi e Sammichele, nella serata di sabato 10 gennaio è stato avvertito un boato fortissimo. Tantissime le segnalazioni ed è partito il tam tam sui social. Come racconta  il sito inmeteo.net sarebbero diverse le ipotesi in campo:  tra queste anche la caduta di un meteorite che,  durante il transito nell’atmosfera terrestre, ha rilasciato  una scia luminosa di colore verde.  Sempre nel tam tam social c’è chi parla anche di tracce di terreno bruciato nelle campagne di Casamassima, il giallo è aperto.

(foto pxhere repertorio)

