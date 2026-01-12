Accoltellato durante un litigio, muore un 25enne nel Tarantino

Un 25enne è stato ucciso nella serata di ieri nelle campagne di Massafra, in provincia di Taranto.

La vittima, di nazionalità afghana, è stata colpita con più coltellate alla nuca e in altre parti del corpo. A quanto si apprende, sarebbe stato ucciso durante un litigio con alcuni connazionali in contrada Le Forche. Le urla hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona che hanno chiamato le forze dell’ordine. Soccorso, il 25enne è deceduto poco il suo arrivo in ospedale. Sono in corso indagini.