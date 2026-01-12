LUNEDì, 12 GENNAIO 2026
Bari, paura sulla strada per l’aeroporto: contromano tra le auto in corsa

Una Fiat 500 ha imboccato la carreggiata nel senso sbagliato

Pubblicato da: redazione | Lun, 12 Gennaio 2026 - 14:15
Auto contromano
  • 7 sec

Attimi di paura nella mattinata di oggi sulla strada che conduce all’aeroporto di Bari Karol Wojtyła, dove una giovane donna alla guida di una Fiat 500 ha imboccato contromano un tratto della carreggiata. Una manovra improvvisa e pericolosissima, che ha messo seriamente a rischio l’incolumità degli automobilisti in transito.

A trovarsi faccia a faccia con l’auto in arrivo nel senso sbagliato è stato un taxi, con a bordo due clienti rimasti sotto shock. Il conducente del mezzo è riuscito a evitare l’impatto solo grazie ad una manovra istintiva che ha scongiurato il peggio. Uno scampato incidente che, per pochi metri, avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

﻿Non è ancora chiaro come la conducente della Fiat 500 abbia potuto imboccare la strada contromano né per quanto tempo abbia percorso il tratto nel senso opposto di marcia.

