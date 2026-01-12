Annino Gargano torna a Bari: è il nuovo Questore

C’è un filo che lega il passato e il presente di Annino Gargano a Bari, ed è un filo fatto di memoria, impegno e responsabilità. Il nuovo questore del capoluogo pugliese ha scelto di presentarsi alla città partendo da un ricordo che pesa ancora oggi: quello di Anna Rosa Tarantino, l’anziana uccisa per errore durante una sparatoria tra clan a Bitonto. Un’immagine che, come ha raccontato lui stesso, non lo ha mai abbandonato e che ha segnato profondamente la sua esperienza professionale.

Gargano torna a Bari dopo otto anni, questa volta alla guida della Questura. Succede a Massimo Gambino, chiamato a ricoprire lo stesso incarico a Torino, e lo fa con la consapevolezza di conoscere già bene questo territorio e le sue ferite. Campano, originario di Amalfi, 61 anni, arriva da Messina, dove ha ricoperto l’ultimo incarico dopo aver diretto la Questura di Brindisi. Ma Bari, per lui, non è una destinazione qualsiasi: qui è stato capo della Squadra mobile tra il 2017 e il 2018, in uno dei periodi più difficili per la sicurezza della città e dell’area metropolitana.

Il suo primo approdo barese coincise con l’esplosione della faida di Japigia, iniziata simbolicamente proprio il giorno della sua presentazione ufficiale, il 17 gennaio 2017, con l’omicidio di Francesco Barbieri. Anni segnati da episodi di sangue, che videro lo Stato reagire con fermezza. Un’esperienza che Gargano definisce ancora oggi decisiva e che intende portare avanti nel nuovo ruolo, rilanciando quel “cammino” interrotto solo dal trasferimento e dalle successive promozioni.

Nel suo primo incontro con la stampa, il nuovo questore ha parlato di “ritorno a casa”, esprimendo orgoglio e gratitudine per l’incarico ricevuto. Ha ribadito la volontà di lavorare con dedizione, passione e determinazione, mettendo “testa e cuore” al servizio della città. Al centro del suo mandato ci saranno le dinamiche criminali dei quartieri, i problemi legati alla movida e alla microcriminalità, fenomeni che continuano a incidere sulla percezione di sicurezza dei cittadini.

Gargano ha già incontrato il prefetto Francesco Russo, con il quale ha sottolineato di condividere la stessa visione sulle politiche per la sicurezza del territorio. Un lavoro di squadra che, nelle intenzioni del nuovo questore, dovrà rimettere al centro il cittadino, definito senza esitazioni “la nostra stella polare”.

Tornare a Bari da questore, ha spiegato, rappresenta un grande onore ma anche una grande responsabilità. Un incarico che chiude un cerchio e, allo stesso tempo, ne apre un altro, con l’obiettivo dichiarato di impedire che le ferite del passato si riaprano e di garantire risposte forti e credibili contro ogni forma di criminalità.﻿